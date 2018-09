Dr. Francisco Aratto: “Solamente me lastimó el ojo esta agresión”

El Dr. Francisco Aratto en contacto con TN Esquina desde Buenos Aires dijo: “Estoy viniendo de la clínica y el pronóstico es incierto porque no se sabe hasta que el hematoma no se reabsorba no se va a saber cuál es el daño definitivo que va a quedar. Por ahora no tengo visión en el ojo izquierdo, solamente cuando me ponen una luz de frente distingo la luz. Realmente es un cuadro complicado. Es una lotería ver si se puede recuperar la visión o no”.

“Solamente me lastimó el ojo esta agresión. Estoy en buenas manos, lo más caro, pero lo mejor. Es la Clínica Charles que está por Riobamba. Voy a quedarme en Buenos Aires porque el lunes me van a decir cuándo va a ser la cirugía. Creo que dentro de 10 días se va a operar y moverme no es lo mejor porque se puede desprender el coagulo y volver a sangrar”.

“Es una lesión muy traicionera. Yo no le encuentro explicación hasta ahora. Recién estuve hablando con mi abogada de Esquina y no pueden encontrar el video, cosas que son muy sencillas, que deberían haber llevado ya las autoridades municipales al Juzgado. No creo que se haya desechado, si creo que se está retrasando por alguna razón. Hay pruebas más que suficientes de la autoría del hecho y la forma de agresión”.

“Ahora el hecho de que mi agresor haya recuperado ya la libertad son cosas que no se entienden. Yo tengo que andar penando cuando una persona de ese nivel anda por la calle como si nada. Están esperando que mate a alguien. Son cuestiones inentendibles, cualquier excusa que se ponga es poco. Personas de este nivel no pueden andar libres”.

“La gente tiene que empezar a poner el cuerpo a la justicia. Si nosotros ayudáramos al fiscal, al juez con las pruebas que necesita y llevarle las cosas, porque si no se favorecen a este tipo de delincuentes porque no son más que delincuentes los asesinos y sinvergüenzas son delincuentes”.