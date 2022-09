Francisco Ireneo Aratto dirigente de la UCR de Esquina, le respondió Ricardo Colombi presidente de la UCR a nivel provincial y Senador Provincial, sobre los dichos en el programa «La Mañana de Noticias».

«Me sorprende de sobremanera los términos gruesos y groseros con los que se refirió hacía la política general de Esquina, no sólo al partido radical porque al decir términos tan gruesos como «mezquinos» y otros términos maliciosos no sé a qué se refiere».

«Porque en realidad está cuestionando a toda la política de Esquina, yo quiero decir antes que tengo un gran respeto y admiración por Ricardo Colombi, un hombre al que acompañé muchos años, sobre todo cuando empezamos en la provincia allá por los años 90, cuando teníamos el proyecto del llegar a la gobernación de Corrientes, cuando yo para ser diputado tuve que hacer una interna en la provincia, había que caminar, que militar, había que trabajar. Sabe perfectamente que le hemos puesto el cuerpo y el pecho a la situación a fines de los años 90, 99 cuando la situación del radicalismo era muy difícil».

«En ese momento a la cámara no le interesaba mucho si el radicalismo estaba presente o ausente porque los temas provinciales se arreglaban por fuera de lo que es el radicalismo o pueda llegar a opinar, así fuimos caminando tratando de lograr protagonismo y así aparece uno de los ejes de la política provincial que fue el radicalismo de Esquina, el radicalismo de esquina hizo historia, tenemos gente de mucho reconocimiento y por eso hemos logrado llegar a la provincia, no puede negar Colombi que el radicalismo de Esquina estuvo siempre a disposición de él y a nivel provincial, hemos puesto demasiado esfuerzo para que nos maltrate con esta terminología tan fuerte, la gente es la que elige y si él cree que los Esquinenses tienen dueño está encarando mal la cuestión, creo que él le debe una disculpa a la política de esquina y al partido radical en el 17 no estuvo en la campaña, en el 19 no estuvo en la campaña, en el 21 aún menos y no sé sí estuvo de qué lado estuvo sí del lado del radicalismo o perteneciendo a otros sectores, curiosamente ahora que él aparece aparecen dirigentes que estuvieron en otros sectores, hay una cuestión que él debe aclarar al radicalismo de Esquina, y no venir a generar una situación de confusión que nosotros no vamos a permitir, el puede decir lo que quiera pero no de nosotros».

«Acá no hay una tropa de radicales que uno pueda mandar o dejar de mandar, yo te voy a hacer una confesión pública; a mi me llamó y me retó por teléfono porque no estuve en la reunión de el, y yo ando trabajando al servicio del gobernador Valdés trabajando, quién fue el que revolucionò la política estos últimos años, yo le acepto porque es mi amiga, los hechos y la historia no nos van a separar, por eso quiero que pida disculpas porque sus dichos son ofensivos. Los radicales estamos tratando de encontrarnos de la manera más prolija posible».

«Esto es política vieja, si tiene algo que decir o denunciar que haga una denuncia penal, es política sucia del 2009 y yo te puedo asegurar que la gente que trabaja para Colombi hoy no son radicales, tiene la puesta de una Diputada que es la braza ejecutora acá en Esquina pero sabemos como es, no está a favor del radicalismo ni siquiera se si juega para Eco».

«Esta es una cuestión descolgada y personal, haciendo creer que todos los radicales estamos peleados y eso no es cierto. Vamos trabajando todos juntos y así también hemos perdido, si él se refiere a que Benítez tiene un Vice radical que aclare o lo puntualice».

«Nosotros vamos a trabajar siempre, inclusive si él es candidato. Agrede a la política de Esquina, hay que tener mucho cuidado porque nosotros los Esquinenses ya no estamos dispuestos a escuchar cualquier cosa».