Dr. Fernández Codazzi explica que es “Secreto de Sumario” de una causa

10 May 2019

El Dr. Norberto Fernández Codazzi, en comunicación con la Mañana de Noticias, explicó acerca del ‘Secreto de Sumario’, uno de los documentos jurídicos utilizados en la causa judicial que involucra a funcionaria del municipio, en el ámbito privado, donde se reconoció su accionar de manera ilegal ante la falsificación de documentos.

El Secreto de Sumario, básicamente, consiste en un resumen, una etapa en donde la instrucción del juez hace una investigación del hecho suponiendo en quienes son los autores del delito, las pruebas, que calificación darle al hecho, etc. En el proceso de esa instrucción, que puede distinguirse como una etapa “investigativa”, el juez puede, como herramienta jurídica, utilizar el Secreto de Sumario.

El art. 212 del Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes dice, textualmente:

“Carácter de las actuaciones: El sumario podrá ser examinado por las partes y sus defensores después de la declaración del imputado (…)”.

El Dr. Norberto F. Codazzi, compartió un análisis sobre este fragmento, explicando que “esto es importante porque si se está llevando adelante una investigación sobre mi persona, hasta que no me llamen a declarar como imputado, no puedo ver las actuaciones”.

En el mismo artículo del Código, dice:

“(…) pero el juez podrá ordenar el secreto, por resolución fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad con excepción de las actuaciones referentes a los actos mencionados en el artículo 208.

La reserva no podrá durar más de diez días, y será decretada solo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de su investigación exijan que aquella se hasta por otro tanto”

Este fragmento, según nos lo explicó el Dr., refiere a que “primero, el secreto de sumario es para las partes del proceso, las cuales son: los imputados, el juez, los que acusan, los empleados, abogados defensores, funcionarios. Esto responde a un modelo procesal en que se hacía todo a oscuras. Hoy en día, esta cuestionado este sistema, ya que, la gente quiere publicidad de los actos.

El juez nos debe a nosotros publicidad de actuaciones, hasta tanto no se comprometa o entorpezca la investigación”.

Con esto, enderezamos la idea de que no corresponde censura alguna a los medios a la hora de comunicar sobre algún caso perteneciente al mundo jurídico, siempre y cuando, los datos que se manejen en una etapa procesal se den en potencial, en presuntos pero con información real y verdadera.

Durante la comunicación, el Dr. Norberto Fernández Codazzi, también se manifestó descontento frente a los hechos ilícitos que están ocurriendo en la localidad, principalmente, por ser cometidos por servidores públicos. “Hoy, se está haciendo evidencia de que cada tres meses hay un hecho innato de corrupción, por ejemplo, con el “caso de las empanadas” con el que nos hicimos conocidos y es una vergüenza para nuestra ciudad” o , “Funcionarios cometiendo abigeato utilizando un vehículo de Producción del Municipio” “No es nada agradable que pase esto en una gestión”. Y sobre el Intendente, expresó que “No tiene capacidad de gestión”.-