El Abogado Ernesto Neironi estuvo visitándonos en los estudios de “La Mañana de Noticias”, para hablarnos sobre la situación de la llamada “Casa Partidaria” del Partido Liberal de Esquina.

– Vamos a hablar con el Dr. Neironi, quien es el abogado patrocinante de una de las partes, en el caso de Marcelo Mayora.

Por una presentación que seguramente van a hacer, por el tema de una propiedad, que sería la sede del Partido Liberal y fue que fue o no fue donada.

– Hubo hace un tiempo corto, una campaña de algunos dirigentes del Partido Liberal, un candidato a intendente por una línea, que ocupó el tercer lugar en la votación.

La campaña se la hizo en base a activar el partido liberal. Y en base fue, en adquirir un local para instalar definitivamente la casa del Partido Liberal.

Esta persona realizó los trámites en condición de profesional.

Pasaron las elecciones y la escritura no está a nombre de dicho partido, que fue la promesa primaria que hizo el candidato, en tiempos de campaña. Él dijo que inmediatamente y aún antes de las elecciones, esa casa iba a ser del PL. Ahora, la casa figura a nombre de él y de una tercera persona.

– O sea que en el título…

– No hay título, hay una minuta, un documento, un boleto de compra y venta, donde figuran dos personas como propietarios.

Una con el 30% del dominio y otra el 70% del dominio de ese inmueble, que debería ser del PL de Esquina y tendría que estar inscripto a su nombre. En Catastro Provincial está a nombre del candidato de las elecciones pasadas.

– Actual presidente del Partido Liberal, ¿No?

– No, no. Están intervenidos. Están congeladas las estructuras partidarias.

– O sea que este inmueble tendría dos propietarios, uno del 30% y el otro 70% restante de esta persona, que nada tiene que ver con la propuesta originaria de poner a nombre del Partido Liberal.

– Es más, las reuniones de las distintas líneas, deberían hacerse dentro de ese inmueble, por qué si es del PL tendría cabida para todas las líneas, y lo primero que se hizo a través del dueño del inmueble, fue no permitir la entrada a la línea adversaria, por eso debieron alquilar en otro lugar.

Están malogrando la unidad del partido, y yo no hablo como político, sino como abogado. Por otra parte, lo más importante acá es que se defraudó la voluntad de los afiliados, que aportaron económicamente con materiales, animales y todos los aportes en una bolsa común, para que el encargado de hacer del boleto, la cesión del boleto de compra y venta que ellos adquirieron, pasarle al partido. Hacer la transferencia a nombre del partido. No sabemos por qué no se hizo y eso es lo que estamos averiguando.

Se va abrir un requerimiento, en una investigación judicial cómo responde, porque si no cumplieron, se defrauda a muchas personas que de buena fe aportaron dinero y confiaron que, para estas elecciones, ya podían estar todos juntos en este lugar.

– O sea que, eso es sólo una casa particular.

– Así es, es un inmueble particular y el delito, si es que existe, es lo que estamos investigando. De no existir una minuta hecha por escribano, inscripta en el registro de la propiedad del inmueble de la provincia de Corrientes a nombre del Partido Liberal de Esquina, estamos en un procedimiento de una estafa, que estaría calificada en su condición también de profesional, qué es lo que más le debe preocupar al pro secretario del Concejo Deliberante.

– Eso va directamente al registro de la propiedad, ¿No?

– Así es, para que nos manden a nombre de quién figura ese inmueble.

– Una vez que tengan toda la información completa, ¿Van a ir a la justicia?

– Así es, todo esto que estamos haciendo es para judicializar todo este tema. Yo no me meto en la interna Liberal, si no como abogado hablo sobre este sin número de Liberales de la línea opositora “Verdaderos Liberales” en dónde hay amigos y conocidos.

Tenemos muchos testigos, a los que les han pedido varios animales para vender, para comprar el local. Testigos locales y provinciales, sobre todo de jerarquía dentro del partido, que están muy inconformes con el accionar de esta persona.

– Quería comentarle, que recién nos ha llegado una carta documento del señor Carlos Oviedo, quien mandó esta carta documento a Marcelo Mayora, de hecho tengo todo el escrito de lo que dice la carta documento.

“Sobre la nota que decimos aquí y también en las redes sociales, del día viernes 22 de abril, que su título es la casa partidaria nunca fue donada al partido.

Lo que se hizo en definitiva, es intentar manchar en primer lugar el buen nombre de esta persona, también en carácter como martillero público”

Y luego dice que le da “un plazo de 48 horas para rectificar lo expresado en la página TN Esquina”

– Yo creo que el ex intendente tendría que preocuparse de aclararle las cosas a los afiliados liberales, más que por la mancha de su buen nombre.

Se les aconseja a los liberales que me encomendaron esta gestión, que no contesten y que esperen la acción judicial, que es la verdadera acción. Ya que no solo estamos iniciando, porque si la justicia no alcanza a resolver todos los problemas que hay, no va a resolverlo una carta documento de esta índole.