Dr. Ernesto Neironi: “Si me van a poner condicionamientos, entonces yo voy a pedir explicaciones a la autoridad de aplicación”

El Dr. Ernesto Neironi en contacto con TN Esquina habló del accionar de los hombres de la justicia local. Dijo: “No creo que haya abogados, salvo honoras excepciones, que puedan programas unas vacaciones a fin de año, sin embargo los funcionarios judiciales programan y se van. Pero ese tema es personal”.

Consultado sobre la complejidad del trabajo del abogado, el jurista sostuvo que “no es compleja, la hacen compleja. Por eje: a las nueve de la mañana tenía una audiencia sobre un testigo víctima de un delito y le cabe al defensor del acusado la posibilidad de que pregunte al testigo. Cuando hacen el acta le planteo que no es lo que dijo y llamó al funcionario”.

“La escribiente relató su parte y dijo expresamente dijo así. Yo le planteo que no es verdad, que no es lo que está escrito lo que dijo. Lo que yo dije es que quiero repreguntar porque la escribiente le insinúa lo que tienen que contestar y eso está mal. Me dice el juez, cualquier planteamiento hágalo por escrito”.

“Es decir que hay una ignorancia supina del procedimiento, entonces para acomodar las calchas me dice Porque hay suficientes quejas de Ud. Dr. que maltrata al personal. Con qué autoridad puedo ir yo a maltratar al personal del juzgado? Ahora sí me dan argumentos, porque me sentí atacado, entonces voy a atacar yo también. En el Derecho romano no eran importantes las personas que tenían dinero sino la persona que ejercía la carrera del Derecho del Honor. el funcionario tenía que tener Honoris y esa Honorabilidad tenía que estar aceptada por tus pares. Y siempre había alguno que se salía de carril, siempre lo hubo, a eso los romanos le decían el Turpi tutto y éste era uno de esos que llegaba arriba pero se perdía, entonces empezaba a perder identidad moral frente a la gente”.

“Y esto se soluciona en la medida en que la autoridad de aplicación tome conciencia. Y algunos abogados tendremos que ir a decir la verdad a Corrientes. Yo estoy dispuesto a ir. Si me van a poner condicionamientos, entonces yo voy a pedir explicaciones a la autoridad de aplicación. Si me van a poner condicionamientos, entonces yo voy a pedir explicaciones a la autoridad de aplicación. Porqué acá no se descubrió el caso de José Ramirez?, por qué no se descubrió el caso de Yesica Muñoz? Por qué no se descubrió el caso de Alderete de Malvinas? Por qué se transaron una serie de denuncias por abuso sexual agravado. Me van a tener que dar explicación el Tribunal Superior o la autoridad de aplicación porque me siento perseguido y hay situaciones que son irremediablemente incompatibles con la realidad de Esquina”.

“Yo me imagino una ciudad como Goya donde los jueces son todos goyanos, el jefe de la Dpec es Goyano, el jefe de Aguas de Corrientes en Goya es Goyano. Los empleados públicos de jerarquía son todos goyanos, nosotros en Esquina con el criterio de que está politizado el Juez, la Jueza, el Defensor, el Asesor de Menores, los secretarios, el jefe de la Dpec, el jefe de Aguas de Corrientes y un sinnúmero de empleados públicos son todos de fuera. el Intendente Hugo Benítez nomás es de Esquina. Ellos no se adaptan a la realidad de Esquina, no responden a la realidad social de Esquina. Allí se complotaron todos los políticos del pasado y del presente. Espero que del futuro cambien”.

“Yo recuerdo que antes le dejaban un foquito al que debía porque había una razón social. Pero en lo que hace a la administración de Justicia no les interesa a los funcionarios judiciales y en lo que respectan a las Resoluciones judiciales gozan de un desprestigio intelectual impresionante, no tienen sustento legal, no tienen sustento jurídico. Y desde que se dividieron las dos comisarías, una responde al Fiscal y la otra responde al Juez y están enfrentadas las dos comisarías. Lo hago a título de denuncia. En la Comisaría Segunda hay 19 detenidos y tiene capacidad para 8. Los presos duermen afuera, en el invierno se enfermaron todos. Yo voy a empezar porque cada uno es artífice de su propio destino. Voy a ir a presentar las denuncias, voy a hacer lo que tengo que hacer”.