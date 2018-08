Dr. Ernesto Neironi: “Hubo testigos para todos los gustos. La verdad es que nadie vio nada. Salvo la hija que en un momento escuchó el escándalo que se estaba dando”

El Dr. Ernesto Neironi, abogado defensor del Julio Segovia, quien ayer fuera sentenciado a Prisión Perpetua. En contacto con TN Esquina dijo: “Julio Segovia está detenido por el homicidio de su pareja y nosotros tomamos la causa hace un año, cuando ya estaba todo el proceso finiquitado. No tuvimos el panorama previo porque los abogados defensores que tuvo no podían defenderlo o habían renunciado”.

“El estaba convencido que había realizado tantas cuestiones procesales como para recibir ese maltrato que recibía de la justicia, porque ya lo habían condenado antes de entrar. Nosotros no pedimos nunca la absolución. Lo que se pidió fue la pena mínima del art. 82 del Código Penal que establece que reconociéndose el delito, la mató en un estado de emoción violenta, tenía menguada sus facultades mentales por ciertos hechos que nuestro defendido venía soportando”.

“La causa de la muerte fueron cuatro puñaladas, tres superficiales y una que le hincó en el hígado y esa le produjo la muerte. Según el informe forense era irreversible. Se dice que le tiró tres tiros, pero no se pudo probar. El informe del forense dice que tiene dos tiros en la cabeza, pero eso no fue la causa de la muerte porque el proyectil no ingresó a la masa encefálica”.

“Hubo testigos para todos los gustos. La verdad es que nadie vio nada. Salvo la hija que en un momento escuchó el escándalo que se estaba dando y relata qué es lo que pasó, según vio ella que el padre estaba arriba de la madre, le estaba asestando algunas puñaladas”.

“Nosotros no le mentimos a nuestro defendido, en todas las veces le dijimos que nuestra función va a ser si podemos bajar la condena. Y a veces se acordaba y a veces no se acordaba. El venía arrastrando un sinnúmero de problemas de pareja con la señora”.