Dr. Dal Lago: “Mi limite es Hugo Benítez por lo cual no veo ningún tipo de acercamiento de mi parte con la conducción del PJ de Esquina”

Dr. Raúl Dal Lago, referente del espacio político Cambio Solidario en Esquina, se refirió a los dichos de Víctor Cemborain con respecto a si este aceptaría o no este acercamiento con el oficialismo, es decir, llegar a una alianza para las próximas internas. Aparentemente, Dal Lago no estaría de acuerdo con esta alianza y al respecto dijo “Cemborain tiene las intenciones de participar en las internas del Partido Justicialista a nivel provincial, llegaron a un acuerdo con la línea Vamos Compañeros y Rodolfo Martinez Llano. Esto a nivel provincial, no creo que pase lo mismo en nuestra localidad.”

“Si bien yo no puedo decir que no soy peronista, que no participé del PJ porque soy miembro del partido y de la comisión a nivel local. Pero, hoy no estoy dentro del oficialismo. Hoy, actualmente no soy una persona aceptable en la conducción peronista actual dentro de lo que es la municipalidad. Víctor Cemborai debe tener una buena relación con la mayoría porque él aspira a ser gobernador de la provincia, pero en otros casos como el mío no es así. En el caso de traerle inconvenientes a Cemborai o no me presento o voy por fuera con Cambio Solidario; de todas formas, está más que claro que la investidura municipal ya se ha dañado con todo lo que ha sucedido entonces se pierde mucho apoyo.”

“En Esquina, Cemborai tiene apoyo, siempre estamos en contacto, este es un espacio donde siempre se está tratando de ayudar a la gente, de ver con qué estamos disconformes, etc. porque hoy lo que se necesita es que se cumpla lo que se promete en una campaña electoral, para no violar la soberanía popular, no es el caso de esta gente que no llega a realizar ni el 50% o 60% de lo que prometieron.” Expresó.