Dr. Camilo Zenón: “Yo soy de Libertador, vivo acá, estoy toda la semana en Libertador y lo más normal es que hiciera guardia aquí”

Recientemente el Dr. Camilo Zenón ha escrito en su cuenta de Facebook: 5 de la mañana, previo a hacer una guardia de 24 horas en Esquina y algo que me mantuvo sin reconciliación con el sueño, ¿Necesita mi pueblo mis servicios como médico?…Hace unos meses volví a Libertador, luego de estar en Cuba estudiando medicina y posteriormente haciendo la especialidad de Medicina General Integral en Venezuela, desde que llegué rechace varias ofertas de trabajo en otros lugares pensando en quedarme en mi pueblo, como Libertadorense que nací, me crié, hice la primaria y la secundaria en la única Escuela Normal donde nos formamos la mayoría, conozco la calidad de la gente de Libertador, nadie me tiene que contar, se lo que es vivir en la zona, lo duro y también lo bello que es la vida en el campo. Me quiero quedar y voy a hacer todo lo que sea necesario para ello, pero un médico debe trabajar para ganarse la vida honestamente como cualquiera, entonces, ¿necesita Libertador de mis servicio como médico? Digo esto porque quiero hacer guardias en Libertador, estoy a la disposición y con la voluntad de hacerlo, sé que durante el día no tenemos problemas, pero en las noches y fin de semana es otro tema, hablé con “medio mundo” sobre ésto, de que estoy con los horarios disponibles para hacer guardias en el hospital de Libertador donde desde chico me atendí un montón de veces como todos alguna vez y hasta el día de la fecha no obtengo ninguna respuesta positiva… ¿Me queda imaginar entonces, que en Libertador no son necesarios mi servicios, es así? ¿Libertador no necesita que haga guardias en las noches o los fin de semana por cualquier eventualidad? ¿Tengo entonces que irme a otra ciudad o pueblo a hacer guardias y prestar mis servicios en otra parte, es ésta acaso verdad?

Hago ésto público a nivel personal en mi Facebook, voy a seguir insistiendo, golpeado puertas y ésta es otra forma, tal vez si hablo con la otra mitad de “medio mundo” que me falta, alguien pueda responderme y así lograr hacer las guardias en mi pueblo, que yo en el fondo siento que hace falta.

Por eso pregunto a los libertadorenses ¿Necesita Libertador que haga guardias en el pueblo?…

En Contacto con TN Esquina se explayó sobre este tema y dijo: “Es una necesidad que tenemos todos los libertadorenses, algo que se aprecia de una manera objetiva por la falta de cobertura médica a veces los fines de semana y subjetiva por las personas, pues cada persona da su punto de vista. Yo como cualquier otro niño ha necesitado y hemos ido al hospital muchísimas veces, conozco las necesidades de un médico que esté permanentemente”.

Respecto a que si se sufre eso actualmente, dijo: “Yo hago guardia los fines de semana en Esquina y yo veo a los libertadoreños que van para allá durante el fin de semana y respecto a querer hacer las guardias alli, es algo lógico, yo soy de Libertador, vivo acá, estoy toda la semana en Libertador y lo más normal es que hiciera guardia aquí. Si hay la disposición yo estoy con las ganas, quiero hacerlas aquí y era eso lo que expresaba en el Facebook y hasta ahora no tuve respuestas. Yo tengo toda la intención de quedarme a vivir en Libertador, de vivir aquí, de tener un futuro aquí en mi pueblo y para eso necesito tener mis horarios cubiertos, tener mis guardias cubiertas y no quiero salir de Libertador. Si no lo hago aquí, tengo Esquina, Goya, La Paz, pero es un poco ilógico que vaya a otro lado a hacer guardia cuando puedo hacerlas aquí en mi pueblo donde hay una necesidad real. Eso es lo que yo razonaba, es lo más básico y lógico”.