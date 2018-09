Dr. Alberto Silvestri: “Tratamos de que solucionen los problemas sin llegar a una sanción”

El Juez de Faltas, Dr. Alberto Silvestri en contacto con TN Esquina habló de las actividades que viene desarrollando el Juzgado. Dijo: “Venimos trabajando coordinadamente con las otras áreas y también hacemos un trabajo preventivo con la gente de tránsito, con la gente de comercio, con la gente de espacio público, tratando de implementar políticas de prevención. Estamos hablando con las personas que hacen básicamente ocupación del espacio público”.

“Tratamos de que solucionen los problemas sin llegar a una sanción. Por ejemplo exhibición de mercaderías en las veredas, que deben pagar un canon y que no deben entorpecer el tránsito peatonal. Y en el caso de Tognola se trata de un bar que está casi frente a la casa de él. Yo estoy trabajando sobre ese tema. Me reuní con el propietario y estamos avanzando en ese tema. Acá lo que tenemos que tener cuidado es no cercenar el derecho al trabajo, sobre todo en este momento críticos y lo que menos vamos a hacer es el trabajo de las personas, pero el trabajo debe estar dentro de las normativas”.

“Estamos reorganizando el cuerpo de inspectores para que podamos tener atención nocturna en la ciudad. Estamos trabajando con la gente de tránsito y tratando que la gente cumplimente lo básico que tiene que tener en el manejo de una moto. Que tenga su carnet, que es sencillo obtener en la plaza, en seguridad vial, que tengan su comprobante de seguro y el uso del casco”.

“Que todos pongamos un poquito de empeño en cumplir, en estar dentro de las normas, que las normas de convivencia no escalen, que ese conflicto no escale, por el contrario que lo vayamos solucionando, que la mediación nuestra sea útil en la sociedad. Que no se vea el tribunal como una entidad que solamente vea la cuestión desde lo punitivo, sino que estamos trabajando desde los trabajos de prevención”.