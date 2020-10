En la mañana de este lunes se llevo adelante una manifestación de docentes en la Plaza 9 de Julio e Esquina. La convocatoria al reclamo se da en todo el territorio provincial.

Francisco Martínez, una de las personas presentes en la manifestación, a través de un contacto telefónico con La Mañana de Noticias, comentó que la causa de esto es la falta de respuestas por parte del Ministerio a ciertas irregularidades, como las continuidades didácticas de muchos jubilados, lo que quita trabajo a los nuevos aspirantes.

“Son muchos los docentes que ni siquiera cobraron el IFE, lo cual es gravísimo, porque tenemos necesidades básicas y no tenemos trabajo ni ningún ingreso. Hay una insensibilidad social grande, nadie escucha nuestros reclamos. Hicimos las notas expresando y mostrando la realidad, sin embargo no tenemos respuesta” expresó el joven a inicios del dialogo, planteando que esperan alguna solución que ponga fin a la falta de trabajo y habiliten las actividades de asamblea de manera protocolar.

Esta cuestión fue tratada para con el gremio, con el fin de brindar apoyo y agilizar a lo que se demanda, sin embargo, tampoco han tenido respuesta alguna hasta el momento de parte de las autoridades directivas.

“Mantuvimos algunas reuniones virtuales con secretarios de los gremios SUTECO Y ACDP, planteando esta situación. Ellos elevaron las notas de reclamo pero no reciben respuestas del Ministerio. Es gravísimo, tenemos docentes que están enfermos e internados que no pueden sacar licencia y algunas docentes que son madre de familia y cobran pesos mínimos al mes. Hay que tener un poco de sensibilidad y ponerse en el lugar del otro” agregó Francisco muy preocupado.

Por su parte, un representante de ACDP, durante la comunicación afirmó que “realmente no tuvimos respuestas. La problemática sigue siendo la misma. Nosotros, objetivamente, lo que pedimos es asamblea, para que los docentes puedan ejercer su derecho a trabajar. En toda la provincia hay muchas licencias y cargos a cubrir que, por no poder llevar adelante la asamblea, no podemos dejar el cargo a alguien más. El reclamo es justo”.

Evangelina Rivero, representante de SUTECO, sostenía que “apoyamos a todos los docentes de toda la provincia para que puedan trabajar a través de clases virtuales o presenciales bajo un protocolo. Son los directivos los que están supliendo actividades, deben dar esa oportunidad a muchos docentes que hoy no tienen para comer. Pedimos poder mostrar y plantear nuestras inquietudes en una mesa , exponiendo lo que los docentes necesitan. Así también el representante provincial del gremio está de manifestación en Corrientes porque nos ponemos siempre la camiseta del docente, acompañándolo”, finalizaba con la comunicación.