Director de Tránsito: “Ayer se produce un hecho. Ninguno de ellos dice que el personal de tránsito haya faltado el respeto”

El Director de Tránsito, Dr. Jesús Papaleo en contacto con TN Esquina respecto del altercado ocurrido frente al Hospital San Roque: Dijo: “En principio tendría que decir que esa zona es una zona muy conflictiva donde nadie respeta a nadie y donde necesitamos sí o sí establecer un orden, porque es importante para la salida de emergencia de la ambulancia, también hicimos una reunión con el Director, nos pusimos de acuerdo en tomar ciertas medidas para orden el tránsito, no solamente en la calle, sino también en los estacionamientos. Dispusimos dos personas allí con carácter de permanente”.

“Ayer se produce un hecho. Después de haber hecho la investigación como siempre he hecho siempre que estuve como Director. Me apersoné al lugar, tomé datos de personas que estuvieron en ese momento y como testigos. Ninguno de ellos dice que el personal de tránsito haya faltado el respeto y menos que haya puesto mano sobre un bien de una tercera persona. Yo no puedo afirmar esto, sólo refiero lo que escuché”.

“Después las actuaciones policiales que en su momento serán enviados a la Justicia. Por parte de los inspectores han hecho la denuncia correspondiente y la carátula seguramente será: Daño, amenaza, amenaza de muerte y lesiones. Porque el inspector sufrió un ladrillazo en la zona izquierda de la cadera, corroborado por el médico policial”.

“Hoy me apersoné a la casa de la persona ésta para escuchar lo que tiene para decir. No estaba, pero si pude hablar con su madre a quien conozco y coincide con las actuaciones policiales. Esto continua con las investigaciones judiciales”.