Enzo Fratti, director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Esquina, a través de La Mañana de Noticias comentó acerca de los trabajos que vienen realizando desde el área y los arreglos que llevaron a cabo tras algunos destrozos ocasionados en zonas de la costanera.

A inicios del dialogo, Fratti afirmó “el día sábado ocurrió un hecho vandálico. Aparentemente estuvieron tomando en cercanías de la playa y se les ocurrió desplantar dos palmeras y tirarlas en medio de la calle. En horas de la mañana del domingo, el personal de Seguridad Urbana me avisa sobre esto para ver qué podíamos hacer, por lo que agarro la camioneta y me dirijo hasta el lugar con una pala para plantarlas de nuevo antes de que se secaran. Tuve la ayuda de un chico, Javier Matto, quien estuvo ahí y se ofreció para ayudar. Entre los dos re plantamos las palmeras. Solo me queda decir a la gente que de aviso si conoce sobre este tipo de hechos que dañan para pararlos a tiempo”.

Asimismo contó “En mayo vamos a ir a Corrientes, a la Dirección de Forestales, ya que el vivero nos regala 300 plantas. Vamos a plantar completando las que faltan ahí y la idea es también empezar a plantar en el acceso norte. La DPEC nos va a donar 100 árboles más para plantar en la localidad. Las especies son nativas y de región. Hay que agradecer también a la Copa de Leche porque nos donó 15 árboles de chivato para poner en plazas y en la parte nueva de la costanera”.

Por otro lado, respecto al vivero municipal dijo “hace tiempo hemos tenido un tornado que nos ha destrozado parte del vivero, pero está en carpeta el proyecto para este mes de arreglarlo por completo. Estos trabajos los estamos coordinando junto al área de Producción”.

“Me parece que hay cosas buenas para copiar de otras localidades” dijo respecto a la plantación de flores que pueden dar más color y belleza a los espacios públicos. “Es algo que va a quedar muy lindo. Hay muchas cosas para hacer y los vecinos me tiran ideas de lo que se puede hacer”.

En cuanto a la recolección de residuos sostuvo “con la Cooperativa venimos trabajando muy bien, con mucha responsabilidad. Ya se sumó la calle Rivadavia y próximamente se va a sumar la calle Belgrano. O que está costando un poco es la movilidad pero es algo que vamos a estar resolviendo junto al ejecutivo municipal durante esta semana. Las calles por donde se realiza la recolección son Cecilio Carreras, Lavalle, Santa Rita, Sarmiento, San Martin, Sargento Cabral, Lamela y Rivadavia. Los días son martes y jueves entre 12:00 y 15:00”.