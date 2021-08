En contacto telefónico, el director de Medio Ambiente de la ciudad de Esquina, Enzo Fratti, comentó acerca de los trabajos que se vienen realizando desde el área y los proyectos en carpeta.

“El pasado viernes, coordinamos una limpieza en la playa con el personal del área, también colaboró Enrique Aranda, el director de Tránsito. Los funcionarios estuvieron invitados pero no pudieron ir porque hubo jura de algunos compañeros de trabajo. De igual modo, se hizo una gran limpieza, juntamos bolsas repletas de basura. Lo bueno de nuestro río es que no hay otra ciudad por la que pase, por lo que es un río limpio, no contaminado. Tenemos previsto seguir con estas tareas de limpieza”, afirmó Fratti a inicios de la comunicación.

“Otro de los atractivos turísticos que tenemos es la famosa bajada de Davicino por el Arroyo Vega en donde también se junta bastante gente, por lo que también está previsto ir a hacer una limpieza”, agregó y consideró “Me parece importante decir que debemos ahorrar agua, esta es una bajada histórica, hace años que no se ve el río Paraná tan bajo. Estuve leyendo que el correntino consume 164 litros de agua por persona y lo ideal, sería bajar a los 100 litros”.

En cuanto a la recolección diferenciada de residuos, Fratti dijo “Esta recolección es un éxito, ya tenemos diez calles por las que se pasa. Hay un 60% de personas que colabora y un 40% que no, pero en ese caso hay que seguir insistiendo, es un bien para Esquina. El objetivo de todo esto es reducir la cantidad de basura que va hacia el vertedero y tratar de reciclar más, promoviendo también la economía circular junto con la Cooperativa 247 “.

Por otra parte, sobre el proyecto de arbolados en la zona sur de ingreso a la localidad, se volverá a realizar la semana que viene.

“Hemos plantado a arboles desde el aeroclub hasta el Matadero, aproximadamente unos 3 kilómetros, pero como el árbol es un ser vivo, también tiene sus riesgos de no crecer por distintos factores. Del 100% de arboles que hemos plantado quedó sólo un 40%, por lo que la idea es reponer ese 60% perdido. El día que esos árboles crezcan va a quedar hermoso, se va a hacer el mantenimiento de los mismos para evitar inconvenientes en el tránsito”.

Respecto al cambio o sustitución de arboles dentro del casco urbano, comentó “Es un tema sensible. Un árbol que crece en el campo o en un espacio verde, puede estar años sin complicaciones, el problema acá es que hay árboles que están en el centro y al tener viviendas, caños de agua y luces se genera inconvenientes para que el árbol pueda crecer libremente, entonces es ahí donde se empieza a hacer las podas por poco espacio de crecimiento, y además genera molestias para los vecinos y presenta cierto riesgo”.

Por último, el director de Medio Ambiente anunció “Tenemos previsto dos pérgolas más. Una ya está a mitad de camino y es la de la Plaza 9 de Julio, la otra será en la Costanera, ya que, las personas siempre se juntan ahí. Estará en cercanía de la Secretaría de Turismo. También tendrán cargadores para celulares y luces solares, es algo nuevo que se ve en muy pocos municipios. Es algo que debemos cuidar porque es para todos, como cada instalación y oba en los espacios públicos”.-