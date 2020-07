La Dirección de la Juventud se encuentra abocada a las tareas sanitarias en la localidad y programando capacitaciones.

Ante el marco generado por la pandemia, la Dirección ha postergado muchos de sus proyectos y adaptó las labores a la colaboración con otras áreas, ya sea para la repartición de barbijos como también los controles en los accesos en la localidad.

El director, Federico Serrano, dialogó con La Mañana de Noticias expresando que “estamos tratando de colaborar y generar conciencia sobre lo que está pasando. Quizá no son las actividades que nos gustaría llevar adelante, pero lo tenemos que hacer por somos un área compuesta por jóvenes y tenemos menor riesgo de contagio”.

Paralelo a estas actividades, la Dirección de Juventud inició un trabajo de campo para poder analizar en qué situación económica, social y educativa se encuentran los jóvenes de nuestra localidad.

“Para esto se llevo adelante una encuesta que se realizó en diferentes barrios de la localidad, de manera aleatoria, donde nosotros preguntábamos a jóvenes de 18 a 22 años sobre sus estudios y si estaban trabajando, de los cuales, los resultados son alarmantes. Sorprendió un poco en cuanto a lo educativo ya que casi un 40% de entrevistados no culminó los estudios secundarios. También tenemos cerca de un 60% no tiene trabajo, no sólo por la pandemia, sino por falta de oportunidades que se viene acarreando. Son diferentes datos alarmantes por los que, todos los que tenemos un cargo institucional, debemos empezar a abordar. Sabemos las consecuencias que tienen estos índices” manifestó el joven.

Con la obtención de estos registros, una posible alternativa es generar cursos de oficio o de formación acelerada para que aquellos jóvenes que no terminaron sus estudios secundarios o terciarios, puedan capacitarse en alguna temática para contar con una herramienta a la hora de defenderse con alguna salida laboral.

“Esto estamos elaborando junto al área de Empleo y otras dependencias. La posibilidad son estos cursos de oficio cuya temática se preguntó para ver en qué les gustaría capacitarse. Un alto porcentaje de muchachos quiere capacitarse en lo que es albañilería y electricidad, lo que más o menos tiene mayor movimiento en la actividad económica, mientras que las mujeres se orientaron más hacia la estética e informática. Debemos tomar algunas de esas temáticas mas demandadas para bajar los cursos de capacitación, ya sea nacional o los que se lleguen a generar a nivel local”.

En la Terminal se abrió una oficina de atención municipal que depende de la Dirección de Juventud.

“Es un lugar de referencia para que la gente pueda consultar tramites o sobre documentos, por lo que pusimos a disposición esa oficina para asesorar en temas como formularios para Anses, fechas de cobro, tarjetas y todo lo que esté a nuestro alcance “acotó.

Finalizando con el dialogo, Federico consideró que asumir la responsabilidad social por parte de los jóvenes ante la situación sanitaria que se atraviesa es muy importante y que la prioridad son los familiares mayores que son puestos en riesgo ante la falta de compromiso en los actos.