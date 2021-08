Desde Corrientes capital, el diputado provincial Manuel Aguirre y pre candidato a diputado Nacional, habló en La Mañana de Noticias para comentarnos más sobre su candidatura a diputado nacional para las elecciones del 14 de noviembre y los trabajos que vienen realizando junto a su espacio de pertenencia dentro de la UCR.

“Venimos trabajando con una intensidad desde hace años, no sólo ahora en elecciones. Crecí y me desarrollé dentro de la Unión Cívica Radical hace 38 años y esto hace que, la militancia activa, permita un mejor trabajo con la gente. Esto hace que hoy Gustavo Valdés esté en la posición que está. Si bien yo como legislador provincial trabajo con las leyes, también trabajo en el territorio de la provincia junto a un buen equipo. Tenemos que seguir trabajando juntos en este sentido. El 29 de agosto debemos dar el primer paso, en septiembre daremos el segundo, mi intención es ir a luchar por y para los intereses de Corrientes en el Congreso Nacional. Hay que dejar de lado el centralismo que utilizan en partidos políticos para tratar de votar con intención de causar perjuicios a las provincias”, manifestó el diputado a inicios del dialogo.

“Mi trabajo será ir al Congreso cuando deba sesionar si Corrientes me elige para que lo represente, pero también voy a estar en Corrientes para seguir trabajando como hasta ahora. Creo que por esto el 80% de la población acompaña a Gustavo Valdés, por su trabajo intenso en todas las localidades, ¿y por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? Lo importante es buscar lo que más conviene ara la sociedad, no para uno mismo”, agregó.

Asimismo, expresó “Para mi es un honor que la UCR me haya elegido para representar al partido y también el resto de ECO. La intención es colocar Corrientes en donde corresponda, no voy a parar. Tenemos que mostrar el reflejo de nuestra provincia, demostrar que tenemos un buen conductor, un buen equipo de líderes que están trabajando. Somos la única provincia que cuenta con un hospital especializado en el tema de pandemia”.

Por último, Aguirre consideró “Creo que las PASO son elecciones innecesarias. En el 2009 el kirchnerismo creyó ver de forma objetiva cómo le iría a la oposición, en las PASO hubo un cuestión de intereses partidarios, no democrática. Esto sólo causa mucho gasto y el que paga es el pueblo argentino”.-