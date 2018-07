El Diputado Tito López oriundo de la ciudad de Goya, habla sobre la Creación de un nuevo Municipio. En contacto con TN Esquina. Dijo: “En el Orden del Día vamos a tratar la Creación del Municipio de Cecilio Echeverría en el Departamento de Lavalle. Este proyecto estuvo en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tiene despacho favorable en mayoría y uno desfavorable en minoría. Ya una vez lo hemos tratado al proyecto y el Senado no lo trató. Hoy están dadas las condiciones para que eso se haga realidad. Será el municipio número 73”.

Uno de los últimos municipios que hemos votado es el Municipio de San Isidro, que está administrado por la Señora Vilma Ojeda y ha tenido un desarrollo importante. La verdad que todos los municipios que se han ido creando permitió que se desarrolle la zona. Lo importante es que la gente tenga las soluciones al alcance de la mano”.

“Cumple todos los requisitos para ser un municipio. Yo no me quiero quedar tener o no tener los números para un proyecto tan importante. Lo más importante es que tenemos que tratar de entender todos la necesidad que tienen los habitantes de la zona de Cecilio Echeverría de contar con su municipio, porque a partir de allí es cuando ellos comienzan a diagramar su futura ciudad”.