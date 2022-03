Dio comienzo el futbol salón AFA. Vamos a hablar con su presidente Tato Cañete.

¿Buen día, ya dio inicio el futbol salón AFA?

«Si, llego el día después de tanta organización. Tanto trabajo para tratar de llegar a tiempo. Veníamos organizándolo ya con los clubes, recordemos que en la primera etapa cuando habíamos comenzado iniciamos con cinco equipos y solamente en la categoría varones mayores, ahora ya tuvimos siete equipos y varios más que a último momento que cuando vieron que arrancaba se quería sumar, pero bueno, ya no podíamos incorporarlos porque ya habíamos hecho el fixture y habíamos contratado los seguros correspondientes».

Siete equipos en esta oportunidad y torneo femenino que dio comienzo también.

«Si, también dio comienzo, las chicas dieron el puntapié inicial, ellas abrieron el torneo».

¿Cuánto va a ser la duración del torneo?

«Va a tener una duración de dos meses».

¿Con la posibilidad de que acá a dos meses puedan ingresar los equipos que ahora no lo pudieron hacer a último momento?

«Exacto, tenemos reunión el miércoles así que dependiendo lo que opine el equipo y dependiendo de la cantidad de equipos que hayan quedado afuera, para ver de armar algo en paralelo a lo que se está disputando».

¿Recordemos que esto comenzó antes de la pandemia, allá por el 2020, no?

«Si, tal cual. Este torneo nosotros lo arrancamos a fines del 2019. Pudimos terminar el primer torneo, el cual Yupanqui fue el campeón, San Roque 2 había salido sub-campeón y que incluso fue nuestro representante en el torneo nacional que jugamos en Mendoza. Pero después con el tema de la pandemia se cortó todo y desde la liga no queríamos organizar torneos por jugar no más y recaudar, porque eran torneos que no estaban avalados por AFA, entonces podían salir campeón y terminaban acá, no había una continuidad. Cuando AFA, el concejo federal nos habilita los torneos, ahora si podemos organizar nuestro torneo local, porque sabemos que sacan los clasificados y van a jugar al provincial, que van al regional y al nacional».

Resultados en femenino: DEPORTIVO ARA 6 VS SAN ROQUE 1

Las jugadoras de San Roque no pudieron asistir al encuentro porque la mayoría estaban con Covid 19. Solo estuvieron presente 4.

Se recaudó $ 5800 de los cuales el 65% es para los clubes participantes.

El 10 % para el pozo especial que se llevarán los 2 equipos participantes que representan a Esquina en el torneo provincial.

Mientras q el 25% es para gastos administrativos, compra de medicamentos para el botiquín, pelotas, redes, Etc. que posee la Comisión de Futsal AFA

MASCILINOS : DEPORTIVO ESQUINA 4 VS

LA RIVERA 1; SAN ROQUE 7 VS; LOS AMIGOS 2; DEPORTIVO ARA 8 VS; CLAYPOLE 0.