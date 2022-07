En “La Mañana de Noticias” entrevistamos telefónicamente al Intendente de Mercedes Diego Caran, quien nos habló sobre el futuro del Partido Justicialista en nuestra provincia.

– Intendente, queríamos hablar con usted sobre el pedido de interna que hizo, para elegir las autoridades provinciales del Partido Justicialista en nuestra provincia.

– Yo no pedí internas, me preguntaron sobre qué pensaba de la interna, si estaba de acuerdo y les dije que me parecía que, si la interna se hacía, tendría que ser antes del mundial, porque después era imposible hacerlo. Tiene que ser este año, no el año que viene.

Acá en Corrientes siempre se adelantan las elecciones, en mayo o julio no van a hacer las elecciones y se va a complicar, eso es lo que dije.

– Si se da, tiene que ser este año. Imposible hacerlo el año que viene por la agenda electoral, ¿No?

– Así es, el año que viene las actividades siempre arrancan de febrero o marzo para adelante. Si la provincia convoca en mayo, nos estaríamos encontrando con un sistema electoral interno cuando ya hay que elegir legisladores provinciales, te quedas totalmente desarmado.

– ¿Qué piensa usted sobre la intervención del Partido Justicialista que continúa nivel provincial, de la mano de Juanchi Zabaleta?

– Un partido cualquiera, siempre es mejor normalizado y manejado por quienes corresponden. La intervención de Juanchi, está designada por el órgano máximo del partido, porque no se encontró otra salida y vivimos en un conflicto del Partido Justicialista hace rato. Siempre que alguien se maneje como corresponde, por supuesto que es más constructivo que cualquier otra cosa. Además, que el partido esté manejado por correntinos, es una gran ventaja.

– En la nota habló sobre el ex intendente “Tata” Sananez.

– Yo hablo del “Tata” porque hablo de política. Nadie de los que integramos el Frente de Todos, podemos hablar de ganadores del año pasado, si bien muchos ganamos la intendencia, y el “Tata” es un ganador de todas las elecciones, por eso hay un reconocimiento. Cuando uno sale a recorrer la provincia acompañado del “Tata”, se da cuenta lo que significa para el justicialismo.

– ¿Lo ve como un futuro presidente del Partido Justicialista?

– Yo pienso que el presidente debe ser del interior, y si es del interior, tiene que ser el “Tata”.

– ¿Esto es una especie de relanzamiento del Partido Justicialista?

– Creo que los actores que están en el partido justicialista, como posibles candidatos a presidente, son todas personas que nunca estuvieron en ese cargo. Se habla de “Pitín” Aragón, gente que nunca ocupó ese cargo en el partido. Cualquiera de los que sea, es un relanzamiento porque son todas figuras nuevas. En política, uno puede tener setenta años y ser una imagen nueva.

– En ese panorama que me estás comentando, ¿Dónde entraría nuestro Intendente Hugo Benítez?

– En el mejor de todos, es un ganador de ganadores. Yo a Hugo lo quiero un montón. Hugo fue el qué año pasado ganó con más porcentaje de votos en la provincia de Corrientes.

Tiene un muy buen amado político y tiene un muy buen futuro político para el partido.

– ¿Usted siente alguna oposición férrea sobre esto que nos está contando?

– Más adeptos que oposición. El Partido Justicialista tiene que comenzar a organizarse en vista a las elecciones que se vienen, con correntinos. Poder definir un esquema de trabajo para los correntinos, organizados por correntinos.

Y sin lugar a dudas, para que eso pase tiene que estar conducido por correntinos.