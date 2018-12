Desde $500 hasta $3.000 será el bono navideño en los municipios, Pueblo Libertador uno de ellos

La iniciativa del presidente Mauricio Macri, que en breve será imitada por el gobernador Gustavo Valdés, los puso en apremios, los intendentes correntinos sacan cuentas para tratar de llegar al bono de fin de año, que el personal municipal no exige a viva voz, aunque aguarda con esperanza. Sólo un puñado de jefes comunales podrá cumplir con el beneficio, que no está normado, pero que fue impuesto por la conveniencia política. La mayoría está comprometido por los acuerdos salariales que se pautó en el transcurso del año y además hay una exigencia, que sí es ley, el pago del suelo anual complementario, por eso el grueso de los intendentes primero cumplirá con lo indespensable y luego avanzará con lo accesorio. De todos modos, a priori, ya hay un panorama bastante claro del mapa provincial del bono navideño.

A través de un relevamiento que hizo NORTE de Corrientes se pudo determinar que el plus de fin de año para los agentes muncipales irá desde los $500 hasta los $3.000. La primera cifra corresponde a localidades pequeñas, con capacidad reducida en la Tesorería, de ahí el modesto “premio”. Como contrapartida, los más beneficiados serán los empleados de los municipios grandes, aunque algunos intendentes de localidades fuertes todavía no confirmaron el beneficio. Una de las primeras que confirmó fue la de Mercedes, cuya intendenta, Elvira Sánchez, dijo que el 20 de diciembre se abonará el aguinaldo. Y en lo que respecta al bono o plus de fin de año remarcó que los planes sociales este año recibirán $2.500 pesos y para planta permanente y contratados será de $3.000. El plus se abonará el mismo día que el aguinaldo y el sueldo de diciembre se abonará el día 27. En Pueblo Libertador confirmaron que el día 14 de diciembre se va a pagar el aguinaldo y el plus, y el día 27 de diciembre el sueldo. “Pagaremos las dos cosas juntas. Esta semana recién vamos a definir el monto del plus o bono”, explicó el intendente, Arnaldo Arce.

Desde la tierra colorada, Gobernador Virasoro, informaron que se homologó que antes de las Fiestas de fin de año se realice el pago por única vez de $3 mil pesos a todos los empleados del Municipio. En cuanto a Santo Tomé, el Concejo Deliberante sancionó el miércoles en forma positiva el bono de fin de año de 3 mil pesos para todos los empleados municipales. Sin embargo, desde la Intendencia, Mariano Garay dio detalles de lo otorgado este año al sector. “Hemos otorgado de común acuerdo con el sindicato un aumento a empleados de planta y contratados en el no remunerativo mensual de $950 a $1.500 y de la asignación familiar por hijo de $600 a $1.000 y de $1.680 para hijos con capacidades diferentes. También un bono de $1.000 para los trabajadores por convenio. Más el aumento que se dio en marzo que se tradujo en un 35%”.

Los jefes comunales de Berón Astrada, Mocoretá, Paso de los Libres, Itatí, Mburucuyá, Itá Ibaté se encuentran analizando y definiendo el monto que otorgarán. Cada uno de los distritos exponen que de los Recursos Coparticipables -entre el 60 y 70 por ciento- se reduce el gasto de salarios. El resto es para gastos, como combustible, asistencia, pasajes y ayuda social. El jefe comunal de Berón de Astrada, Adrián Curi, adelantó que los sueldos y el aguinaldo están garantizados. “Lo del bono lo estamos analizando y le hemos expuesto al Gobernador que vamos a necesitar una ayuda para poder otorgarlo”. En Itatí, su par Germán Fernández expuso que está definiendo el pago pero únicamente para los changarines. En Itá Ibaté, Adrián Almirón anticipó que es muy probable que el bono sea de $1.000, sólo para el personal de planta. “Estamos viendo cómo impactan los recursos en este último tramo del año. Al no haber oferta laboral, hoy la Comuna trata de ayudar a todos los que pueda. Por eso tenemos jornalizados que trabajan sólo 15 días”, sostuvo.

El intendente de Mburucuyá, Pablo Guastavino, confirmó que también dará un bono pero no definió el monto. “Vamos a dar el bono, el monto todavía no lo tengo definido. Veremos cómo se encuentra la cuenta y la recaudación en la 1ª quincena de diciembre”, sostuvo. E indicó que ambos pagos se realizarán con fondos que ingresen a la Comuna.

Municipios grandes como Goya, Curuzú Cuatiá, Mocoretá, que son oficialistas, si bien sus jefes han expresado que pagarán un bono, aún no definieron el monto.

El intendente de Goya, Ignacio Osella, admitió que se encuentran analizando esa situación. “Estamos conversando con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda del Municipio para ver si haciendo un esfuerzo podemos dar algún tipo de ayuda para los trabajadores municipales”, dijo. “Es muy probable que entreguemos un bono pero no en la magnitud del Gobierno nacional”, señaló en las últimas horas Henry Fick desde Mocoretá. Resaltó el aumento de 20% a los empleados municipales para restar la inflación. Las recaudaciones del Municipio han sido rentables. Mientras que comunas como Ituzaingó, San Cosme, Perugorría y Capital, entre otras, aún no han realizado ningún tipo de anuncio al respecto.