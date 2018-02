Derrota: El oficialismo no tuvo los números en el Concejo, la sesión cayó por falta de Quórum

El concejal, Julio Doria, en contacto con TN esquina, habló sobre la suspensión de la sesión preparatoria del día de ayer, por no haber Quórum, tambien se refirió a los temas tratados. “La sesión no tuvo Quórum ya que faltaron concejales tanto del oficialismo como de la oposición. Nosotros desde el equipo de la oposición estamos trabajando en conjunto, no en contra de la gestión sino a favor de los empleados municipales, en mi caso no pude asistir por problemas familiares.”

“Algunas de las cuestiones tratadas son por ejemplo, la transparencia dentro del ejecutivo, en mi rol de concejal yo siempre voy a apoyar al empleado municipal. Me parece una barbaridad lo que se hizo con los músicos locales en lo que fue el pre festival, tradicionalmente en esquina lo más importante es marcar las raíces de nuestra ciudad con el chamamé, valorando nuestra cultura.”

“Yo no puedo hablar de los funcionarios, yo tambien fui uno de ellos en la gestión anterior. No me quiero meter en lo político yo estoy para defender cada uno de los derechos de la gente, a cada unos de los empleados municipales; todo el equipo que está trabajando dentro de la oposición no nos vamos a oponer a nada siempre que las decisiones se traten del crecimiento de la ciudad.”