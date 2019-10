El titular de Cambio Solidario, Victor Cemborain habló con Sudamericana tras haber denunciado al intendente de Mercedes, Daniel Caram, por malversación de fondos. “Me gustaría que se retire de Cambio Solidario y de la intendencia hasta que esto se aclare, nosotros no lo queremos en el quipo ni a él ni a los que participaron en estas maniobras para quedarse con la plata del pueblo”, dijo.

El ex intendente de Víctor Cemborain, titular de Cambio Solidario, denunció en medio de una entrevista a los medios, que el actual intendente Daniel Martín Caram paga 74 planes a personas que aseguran nunca haberlo recibido, lo que totaliza casi un millón de pesos por mes. Además dijo que el jefe comunal cobra 150 mil pesos por mes. «Me gustaría que el intendente explique cómo se aumentó tanto el sueldo cuando no hay plata para nadie», decía a la prensa.

Sudamericana habló con Cemborain tras este bombazo y dijo: “Me gustaría que se retire de Cambio Solidario y de la intendencia hasta que esto se aclare, nosotros no lo queremos en el quipo ni a él ni a los que participaron en estas maniobras para quedarse con la plata del pueblo”.

“Tenemos que terminar con este sistema de tratar de embolsillar lo que encuentran. El tema es gravísimo. Me encantaría que se aparte unos días hasta que se aclare. La justicia estoy seguro que va a actuar”, agregó.

Cemborain aseguró que no caben dudas sobre esta denuncia. “Las personas de la lista (como beneficiaros de planes sociales) ya fueron a hacer la denuncia porque no sabían nada. Los directores, los secretarios de área que tienen que justificar dijeron que no se van a prestar a estas maniobras y que querían renunciar, yo les dije que no renuncien, que digan la verdad”.

Cemborain habló de una “cadena” de cómplices dentro de la Municipalidad. “Él sólo no pudo haberlo hecho. El Secretario de gobierno, el secretario de hacienda y el intendente debe firmar esto”.

“Que el intendente este tranquilo, que no se moleste en aclarar por las redes, que se quede tranquilo si tiene el c… limpio”, dijo y agregó “la gente está podrida de esto, estamos todos podridos, de estos que llegan y se ponen a manotear lo que encuentran”. “No estoy buscando escalamiento político. Lo que quiero es que la gente de Cambio Solidario mantenga la conducta con la que nos comprometimos nuestro slogan dice “Vamos a llegar a servir” y parece que algunos se olvidaron de lo que nos comprometimos con el pueblo”.

Fuente: Sudamericana