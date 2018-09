Delicia Bottari: “PAMI Está pagando mensualmente en todo el país una suma que asciende a más de tres mil millones de pesos de medicamentos.

La Delegada del PAMI en la Agencia Esquina tuvo contacto con TN Esquina para llevar tranquilidad a los afiliados del PAMI. Dijo: “Nosotros en la localidad de Esquina no tenemos cortes de Farmacias. El día sábado, quien les habla, recorrió todo el sistema de farmacia de la localidad. Si bien me han informado de la notificación que ellos tuvieron de parte del nucleamiento gremial de las farmacias donde había un pedido de corte del servicio por parte de la industria farmacéutica, pero acá en Esquina decidieron seguir con la provisión de medicamentos y no cortar”.

“PAMI Está pagando mensualmente en todo el país una suma que asciende a más de tres mil millones de pesos de medicamentos. Está cumpliendo mensualmente y además está pagando mensualmente una cuota con la cual va saldando una deuda anterior que tenía. Ante eso en Esquina no hay corte de provisión de medicamentos por parte de las farmacias y aquí en la agencia no vino ningún afiliado a informarnos de que no se le entregó medicamentos. Es decir que están atendiendo normalmente”.

“La Obra Social que está cumpliendo mensualmente es PAMI o sea que lo que menos quieren es quedar sin ese ingreso. Sabemos lo que nuestros abuelos gastan en salud así que ellos son nuestra principal prioridad y las autoridades a nivel nacional se están ocupando del tema y pudimos constatar que se está cumpliendo en toda la provincia”.