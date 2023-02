Desde el móvil de «La Mañana de Noticias» nos comunicamos con Delicia Bottari de Torrent, contadora pública.

Delicia Bottari, declaró -«Es muy alentador el resultado que obtuvimos en las primeras elecciones del año, uno se pone contento porque para eso es que estamos trabajando, en revertir la situación que está viviendo nuestro país tan difícil. Esto ha sido un resultado electoral alentador para el Partido Radical. Fue una paso entre el Pro y el Radicalismo en la Provincia de La Pampa, gano el candidato del radicalismo.»-

Sin embargo, profundizó -«Estas fueron unas paso a nivel provincial en La Provincia de La Pampa, pero a nivel nacional son las primeras que se dieron y siempre es un indicativo. Las primeras elecciones son las que dan una proyección del ánimo que vive la gente. Bueno, esto es lo que siempre decimos los radicales que tenemos territorialidad en todo el país, este resultado no está lejos da la pauta de que nosotros tenemos un comité abierto en cada lugar del país. Indudablemente hay otros socios que no tienen la misma estructura partidaria, que no obstante es nuestro socio «Juntos por el Cambio» y bueno simplemente se definió democráticamente en una elección como debe ser, que tenemos que tener la libertad de elegir nuestros candidatos, en este caso no se pudieron poner de acuerdo y fueron a elecciones para definir el candidato dentro de un mismo frente que es Juntos por el Cambio y el resultado nos dio favorable para el partido radical»-

Y, añadió -«A nivel local estamos por retomar en el comité con una primera reunión y a discutir varios puntos que tenemos proyectado para hacerlo y algunas actividades para realizar y bueno, indudablemente la política es el arte de lo posible y se da principalmente con el diálogo. Vamos a continuar nuestras conversaciones de «Eco» también. Individualmente me toco estar en la asunción del nuevo presidente del partido Liberal, que tuvieron la amabilidad de invitarnos. Asistimos porque es un integrante de Eco a nivel provincial. Los diálogos van a empezar, la democracia se va a poner en marcha.»-

Para finalizar la entrevista con este medio, agregó: -«Nuestro límite siempre es «El Frente de Todos», pero en democracia se dialoga con todos, no hay enemigos, hay adversarios políticos y a través de las conversaciones iremos logrando tener los candidatos, hacer un acuerdo componer acá «Eco» que es fundamental. Si nosotros estamos todos juntos vamos a sacar cuatro Concejales en las próximas elecciones»-