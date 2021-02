La Asamblea General Ordinaria de la Federación Correntina de Futbol se llevará a cabo este sábado en la Dirección de Deporte de la provincia, en donde entre varios puntos, se elegirá autoridades.

Cinco de las ligas, entre las que está Santo Tomé, Sauce, Saladas y Esquina, llegaron a presentar objeciones ante las autoridades de entidad y en la Inspección General de Personas Jurídicas por no contar con toda la documentación correspondiente.

Alejandro “Tato” Cañete presidente de Futbol Playa y Futsal, y candidato para , habló en La Mañana de Noticias respecto a esta reunión en la que, además de la elección de las comisiones, se considerarán los balances de años anteriores y se propondrá modificar el estatuto para la creación de Departamentos de Fútbol Infantil-Femenino, Playa y Futsal AFA.

“El pedido de objeción fue porque, punto por punto, van marcando las irregularidades que se cometen en la convocatoria. En una charla personal que tuve junto a uno de los candidatos, le manifesté eso que dice en la nota con la preocupación de los presidentes de Ligas. No hace falta embarrarse de esa manera para lograr lo que quieren” expresó Cañete a inicios del dialogo, sosteniendo que el llamado a elección d autoridades se realizó por fuera de lo que establece el reglamento vigente, y considerando que la modificación del estatuto debe hacerse en una asamblea extraordinaria.

“Pintaron de que esto es por querer adaptar la reglamentación a la del Concejo Federal, es decir a un órgano superior, pero no por ello debe hacerse de manera incorrecta. Otra cosa en la que varias de las Ligas no estuvieron de acuerdo fue con los balances. Prácticamente es ir y levantar la mano para recibir aprobación de un balance a libro cerrado ya que las Ligas no recibieron los informes. Ni siquiera hicieron la publicación y convocatoria como lo establece el estatuto, que son 20 días antes. La renovación de autoridades por lista completa también va a en contra del estatuto” agregó y remarcó que todos los puntos del orden del día están objetados.

A su vez, en cuanto a las propuestas que muchos imponen desde el ámbito político en las instituciones y entidades deportivas, “Tato” Cañete dijo “El destino de la Federación Correntina de Futbol debía estar resuelto por los presidentes de la misma Federación de Fútbol, después, cada uno con sus autoridades van y se sientan con el gobierno de turno y con el secretario de Deporte de turno, y mostrarles el proyecto y el presupuesto con el que se cuenta, viendo de qué manera se podría trabajar de manera conjunta” y finalizaba con el contacto.