Luciana Mendoza, Directora de Asuntos Legales del Municipio, aclaró en La Mañana de Noticias algunos puntos sobre los $1.000.000 que debe pagar en honorarios a un profesional del derecho.

Esta causa, caratulada ‘Martínez Juana María Emilia contra Municipalidad de Esquina’, expediente Nº2599/12, se trata de una demanda de prescripción adquisitiva que inicio en el año 2012.

“En estos casos, al presentarse este tipo d demandas, se notifica a la municipalidad y/o propietarios que se consideren con derechos sobre este inmueble. Si la municipalidad de Esquina no se opone al progreso de la acción porque el inmueble no es fiscal, se hace la presentación que corresponde y se pide que en su oportunidad, al momento de dictarse la sentencia se exima a la municipalidad por una cuestión obvia. Si el municipio no tiene intereses de ese inmueble no va a plantear ningún tipo de oposición hacia la persona que se considere propietaria” manifestaba la directora en el contacto telefónico respecto a la causa, contando con toda la documentación necesaria para informarnos.

Asimismo, continuó explicando que “en el mes de marzo del 2012, el doctor asesor letrado se presenta en el litigio y plantea que la municipalidad no es propietaria ni poseedora del inmueble en cuestión, por lo que se vale las pruebas que aporten las partes y al dictarse sentencia no se condene en costas a la municipalidad. El 24 de julio del 2013 se dicta la sentencia por la cual, se hace lugar a la demanda de la señora, en uno de los apartados de la resolución se establece imponer las costas de la acción a la parte demandada. Esta sentencia se notificó el día 13 de febrero del 2014 mediante una cedula que recibió la municipalidad y no fue recurrida, por lo que se encuentra firme y consentida. Esto quiere decir que la ley procesal establece recursos que son remedios procesales, precisamente, para plantear ante supuestos de arbitrariedad o de injusticia. En este caso, el perjuicio para el ente municipal era evidente porque resultó condenado en costas en un proceso en el cual el inmueble en cuestión no era fiscal, pero no se apeló, y la verdad desconozco los motivos”.

Según las palabras de la doctora Mendoza, en el año 2018, el asesor letrado Mario Aloy, se presenta en el expediente a raíz de que se notifica a la municipalidad de que las partes presentaron tasaciones durante el proceso y la regulación de honorarios del profesional.

“Lo que planteo el doctor Aloy ante esto es una nulidad ya que el profesional no tuvo intervención en el proceso de tasación del inmueble. Se dio lugar a la posibilidad de nulidad, por lo tanto debió estimarse nuevamente el valor del inmueble, lo que se hizo tanto por parte del profesional como de la municipalidad, hasta se designo un perito tasador que estableció el valor de dicho inmueble y fue determinado después por la jueza. En base a ese dictamen pericial se regulan los honorarios profesionales del letrado el 25 de noviembre del 2019 en el carácter de apoderado y vencedor. Con la suma total de $759.375. En este año, cuando ingreso como funcionaria de esta oficina me encuentro con esta notificación que estaba desde el día 29 de noviembre del 2019 y lo que hago es seguir lo establecido en la C.O.M, es decir, remitir al Concejo, siendo el que debe arbitrar ante este tipo de situaciones”.

La remisión de la notificación llego al Concejo Deliberante el día 16 de marzo del 2020.

“Cabe aclarar que hay dos regulaciones de honorarios, son dos profesionales que actuaron como apoderados. Una regulación salió en marzo y luego en mayo, envío la otra regulación. El Concejo debe dictar una ordenanza al respecto. Veremos cómo se resuelve esto” agregó.

En el día de la fecha la Dra. Luciana Mendoza presentó un escrito en el expediente en el Juzgado solicitando una deducción.

Al regularizar los honorarios de un profesional, comienzan a correr los intereses desde la fecha de inicio de regulación hasta la fecha de pago, motivo por el cual el monto que se adeuda llega ahora a más de 1 millón de pesos.

Por su parte, Mendoza contó que existe otra causa radicada en el Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de Corrientes.

“Esta es mas lapidaria aun porque se trata de un fallo condenatorio del Tribunal de Cuentas de la Provincia, emitido el 25 de marzo del 2014 contra la municipalidad de Esquina por falta de rendición y cuentas a raíz de un subsidio provincial que se otorgó en su momento en el año 2011 para ayudar a la organización de la Fiesta Nacional del Pacú. Según el Tribunal, la resolución administrativa por la cual se resolvió otorgar el subsidio ($80.000) no constaba que era para el Club Náutico, como lo justificó en ese entonces el municipio, sino para el ejecutivo municipal que debió rendirlos. En el año 2014, el cuerpo de auditores del Tribunal estuvo presente en la localidad y los responsables del área no pusieron a disposición las rendiciones ni documentación de ese dinero. Esa es otra consecuencia que se tendrá que pagar, hoy está a casi $400.000”, finalizaba la directora de Asuntos Legales de Esquina.