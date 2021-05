Se acercan las elecciones municipales de este 2021 y los sectores partidarios definen cada vez más el rumbo que tomarán con sus proyectos políticos para la localidad.

Desde el espacio de Reconstrucción Radical, el joven dirigente Diego Lavenás, habló en La Mañana de Noticias para comentar sobre los pasos que se irán dando desde el sector al que pertenece dentro de la UCR conjuntamente con otros dirigentes y actores políticos de cara a las elecciones locales para elegir la gestión de gobierno y también en el ámbito provincial, con las elecciones para elegir gobernador.

“Lo que está pasando en todas las localidades, como así también a nivel provincial, es que los distintos comités departamentales están tomando la posta para ver quienes llevarían adelante las elecciones como candidatos. En consonancia con eso, en Esquina se está tratando de hacer lo mismo. Estaríamos esperando que salga la convocatoria y que se dé para llevar adelante el debate y definición”, afirmó el dirigente a inicios de la comunicación.

“Nosotros lo que estamos llevando es una propuesta concisa, planteamos algo con las cartas sobre la mesa, lo que estamos esperando es escuchar alguna contra propuesta o ver cómo podríamos llegar a un consenso para que el partido vaya lo más unido posible. La convocatoria se había solicitado al presidente del partido para que se haga el día lunes o, a más tardar el día miércoles. El objetivo sería poder definir al candidato la semana que viene, pero también hay que escuchar a las otras partes. Formé parte de una mesa de enlace con el otro sector que está, pero no hemos podido llegar a una definición y por eso se toma esta decisión para apurar un poco las cosas, este año electoral es bastante atípico a otros”, indicó Diego, sosteniendo la postura que mantienen los siete miembros y asegurando que de no llegar a un acuerdo, el método sería el de votación.

“La conversación y las reuniones se vienen dando hace meses. Hubo personas de este sector que cedieron a un costado para dar lugares y, finalmente, llegamos a una conclusión que propone como candidato al contador Arnoldo Rohner, pero eso no quita que nosotros escuchemos más propuestas y evaluemos otra definición, hay que ser respetuosos. Creo que, hablando de figuras, no hay mucho que buscar, pero es una mesa en la que se pueden dar muchas cosas, todo puede cambiar de acá al lunes, pero la propuesta que tenemos nosotros como grupo está”, agregó.

Asimismo, el joven expresó “Si bien la política es muy dinámica, a esta altura y con tan poco tiempo es muy difícil que alguien cambie la postura después de haber debatido meses sobre el tema. Puede llegar a cambiar, pero es muy difícil”.

Por último comentó “No sé quién es el candidato del otro sector, si bien se habla mucho, no hemos escuchado un nombre, por eso es que decidimos apurar un poco, de lo contrario esto se irá dilatando cada vez más y no es un año para que esto se dé así. No estamos de acuerdo con que esto se siga estirando. Esperamos que de la otra parte surja una propuesta de debate”.-