Dardo Tognola: “no tengo aspiraciones a ocupar un cargo, pero, si voy a dar una mano al partido en el lugar de donde este”

Dardo Tognola, Vocal de junta de clasificación de rama primaria, en contacto con TN Esquina aseguró que le gustaría llegar a la presidencia de la UCR. “En estos últimos días he hablado con distintos amigo, dirigentes de nuestro partido que ahora se están reuniendo para debatir el llamado interno que tenemos para el 2 de Diciembre.”

“Para ser sincero en todo momento me eh manifestado a ellos, que si me persona puede llegar a un consenso, que contaran con migo para pode estar ahí dando una mano al partido”

“Yo hoy por hoy no tengo aspiraciones a ocupar un cargo electivo yo no compito con nadie pero, si voy a dar una mano desde el partido porque me doy cuenta que hace falta consenso hoy más que nunca, si el objetivo es ser una alternativa de gobierno en las próximas elecciones.”

“En ese sentido le trasmití mi opinión algunos amigos, que si puedo ser una prenda de unidad y aportar como el consenso que contaran con migo, y desde luego van a ver otros nombre amigos radicales que también lo tiene bien ganado estar en la consideración”.