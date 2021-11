Este domingo 14, se llevaron a cabo las elecciones generales y municipales en la localidad como así también en el resto del país.

A nivel local, en Esquina, de las tres fórmulas que se presentaron como oferta electoral, el frente ganador fue Esquina Siempre con Vos, donde obtuvo un triunfo histórico en la localidad de Esquina.

Por su parte, la tercera lista, la de “Juntos Somos el Futuro”, encabezada por Carlos Oviedo (como candidato a intendente) y Dardo Tognola, (como candidato a vice) resultó en último lugar con un total de más 3500 votos obtenidos.

En comunicación telefónica, Tognola, expresó “este domingo dejó una enseñanza muy grande, mucho aprendizaje, por supuesto. Dentro de todo, fue una buena fiesta cívica y de la democracia, más allá de algunas piedras que hubo en el camino que, no había necesidad de que hubieran pero, son cosas de nuestra joven democracia. A pesar de eso, estoy muy contento con los vecinos de Esquina, han demostrado una maduración al momento de ir a votar de manera pacífica para emitir su voto. Desde ese punto de vista, creo que todos ganamos”.

“Desde nuestro frente teníamos otras expectativas, mentiría si dijera que no pero, haber obtenido más 3500 votos en las condiciones en las que se dieron estas elecciones donde, 48 horas antes del comicio, las otras dos listas hicieron estragos con lo que refiere a logística en cuanto a mercadería, electrodomésticos y, para nosotros, esto sin dudas es un buen inicio y buena base para continuar, no somos los perdedores”, agregó.

Respecto a algunas palabras dichas por el intendente Hugo Benítez tras su triunfo electoral sobre juntar la oposición y brindar la participación, Tognola consideró “Lo que dijo me parece positivo pero, una cosa es decirlo de la boca para afuera y otra cosa es la realidad. Ojala le vaya bien y pueda cumplir con los proyectos que se tienen para la ciudadanía, yo me remito a los hechos. Hace cuatro años atrás Benítez ganó con la fórmula junto a Carlitos Oviedo y ese matrimonio político no duró, por eso, es difícil creer en una convocatoria de esa magnitud. Ojalá sea cierto y se concrete. Carlitos formó este frente, justamente, por la mala experiencia que tuvo junto al intendente. Deseo fervorosamente que no le pase lo mismo a ‘Tanti’ Bianchi por muchos intereses políticos que van a ir apareciendo en estos próximos cuatro años”.

Asimismo, sobre el vínculo que comparte junto a ‘Tanti’ Bianchi como hombres radicales, dijo “Yo hablo siempre con él, ayer le marqué algunas cosas que tienen dentro del kirchnerismo, porque, para mí, estos actúan como tal y no como peronistas. Por supuesto que con él nos une la bandera radical, los principios e ideales pero, yo personalmente, hoy me siento muy cómodo en este espacio político que hemos construido con Carlos, sectores del radicalismo, de los cuales hay muchos, y otros sectores que también están acompañando. Hoy por hoy, no me veo dentro de la estructura del Partido Radical, sinceramente”.

Por otro lado, en cuanto a la estructura partidaria de la UCR, manifestó “Si realmente tuvieran principios, todo el comité tendría que presentar su renuncia hoy día, porque vienen de dos fracasos rotundos donde, aún con todo el apoyo que le da el gobierno provinciala, ha pasado. Si yo estuviera en ese lugar, como hombre de política, estaría presentando mi renuncia para que toda esa camada dirigencial nueva que tiene ganas de participar pueda entrar y hacerlo, pero eso no va ocurrir. No tengo expectativas partidarias, se que el partido (UCR) no va a cambiar. No sé cuándo llamarán para una interna, pero deben hacerlo porque no son dueños del partido. Lamento mucho que el gobernador haya apoyado eso, no falló su proyecto, lo que falló acá fue el grupo de hombres”.

Por último, afirmó “Quiero agradecer a todos los esquinenses que confiaron en nuestro proyecto que, no son pocos y por supuesto, con este capital vamos a seguir construyendo para Esquina. Yo voy a seguir escuchando y teniendo contacto con los vecinos. Ojalá le vaya bien a este gobierno que ganó porque hace falta mucho, hay mucha gente que lo necesita, hay mucha pobreza y hay que trabajar por eso, no sólo 30 días antes de elecciones. Hay algo que está claro: en estas elecciones el ganador fue Hugo Benítez y el perdedor ECO, nosotros como tercer frente-sin una estructura de apoyo teníamos otras expectativas y perdimos horas antes del comicio por la logística que ambos frentes hicieron, pero la gente debe entender que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Debeos cambiar la manera. Espero que tomen el proyecto de Parque Industrial que les dejamos servido en bandeja para que así generen fuentes de trabajo, d otra manera, nuestra ciudad no va a cambiar. Mientras tanto, nosotros igual seguiremos trabajando, demás hemos ganado un concejal que es Juan Lotero con quien vamos a estar apoyando todos los proyectos que consideremos buenos para los esquinenses, sin importar de qué especio vengan, aunque seamos uno, se va a escuchar nuestra voz”.