Cada vez falta menos para las elecciones municipales del 14 de noviembre y los candidatos de las fórmulas locales siguen trabajando y llevando adelante distintas actividades de campaña.

En la mañana de este martes, Dardo Tognola, candidato a vice intendente, dentro del espacio “Juntos Somos el Futuro” junto a Carlos Oviedo como candidato a intendente, visitó el estudio de La Mañana de Noticias para contarnos más sobre cómo vienen desempeñando junto al equipo de trabajo que conforma la tercera oferta electoral para los esquinenses con boleta corta, sin dejar de apoyar el proyecto provincial propuesto por el gobernador.

“En las recorridas que estamos haciendo por lo barrios, que es intensa, junto a distintos grupos de trabajo, presentimos algo definición por parte de la gente, pero también se ve una franja de indecisos para definir su voto. Por esto estamos trabajando mucho y charlando con los vecinos, llevando nuestras propuestas. No hay mucho por prometer pero, si tenemos mucho para mostrar en función de la gestión que es lo que estamos buscando y llegar al gobierno comunal”, afirmó Tognola.

“Carlos ya es bastante conocido en cuanto al ámbito, pero yo no mucho y por eso estamos mostrando lo que somos capaces de hacer en equipo”, agregó y continuó “Escucho mucho a los vecinos, hoy estoy en política porque es algo que me quedaba pendiente y esta es una oportunidad de poder terminar con ese pendiente y concretar el sueño de trabajar para la comunidad. Hay que escuchar a los vecinos porque son ellos los que van a determinar que lleguemos al municipio o no. En base a las demandas es que voy armando mi discurso, un discurso que contenga y exprese todo aquello que podemos hacer para la función pública. Hoy lo que se pide mucho son las cuentas claras y transparencia en la gestión. Hay que ser sinceros y saber administrar”.

A su vez, acotó “En todo lo que sea secciones y parajes, veo que están totalmente olvidados y relegados. En el modelo de presupuesto elaborado para el año 2022 por el ejecutivo municipal no hay un solo peso destinado a ellos. Si miras nuestra plataforma electoral se encuentra un compromiso desde la primera hoja con los vecinos de Guayquiraró, el primer proyecto es crear una Sociedad Rural allí, hay que fomentar la actividad ganadera y llevar los servicios en las secciones. Están muy olvidadas y por eso la bronca de los vecinos del lugar. Hay que brindar buenas políticas de estado”.

“Las necesidades básicas pasan por más allá de un foco de luz, hay necesidades básicas como cloacas y agua, hay obras que se hicieron y son insuficientes. Ni hablar de los caminos y la falta de limpieza que hay en Esquina, así no podemos considerarnos una ciudad turística. Con la plataforma electoral nosotros asumimos el compromiso de lo que será la gestión. Algo que destacar es el trabajo entre el sector público y privado, el cual tampoco hay que descartar. Además, debemos educar a la población como ciudad turística, porque Esquina hoy solo recibe turismo, pero debemos trabajar mucho con las instituciones intermedias y mejorar en infraestructura, no tenemos un malacate decente. Queremos trabajar con el turismo y medio ambiente”, manifestó.

En cuanto a la educación, sostuvo “Hay mucho que podemos hacer y si está en Constitución, está permitido que lo hagamos. Así que lo vamos a hacer, más si yo estoy ahí para eso. Desde Educación vamos a hacer un corte transversal con todas las áreas”.

“Para el Deporte queremos hacer muchas cosas también, lo primero, será un Polideportivo Municipal, no puede ser que Esquina no cuente con uno. Lo mismo queremos hacer en la parte de Producción, el proyecto del Parque Industrial tenemos que hacerlo para generar fuentes de trabajo y organizar la producción en Esquina. Hay mucho por hacer”, finalizaba Tognola, invitando a la ciudadanía con su voto el 14 de noviembre.