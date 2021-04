“El IFE como tal no está presupuestado y no va a volver”, expresó el licenciado Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Nación. No obstante el funcionario nacional admitió: “hay 3 millones de personas que no recuperaron su trabajo. A ellos vamos a apuntar medidas concretas”.

“La continuidad del IFE como tal no se dará. Estamos evaluando alternativas. El IFE se dio en medio del cierre completo de las actividades. Hoy no es esa la situación. Si algunos rubros puntuales están complicaos vamos a dar respuestas”, respondió el licenciado Daniel Arroyo, al referirse a la posibilidad de la vuelta del Ingreso Familiar de Emergencia.

El Ministro de Desarrollo Social de la Nación señaló que “si hay sectores productivos afectados se tomarán medidas adicionales”

“El IFE no está en el presupuesto. Muchos que cobraron esa ayuda recuperaron el trabajo, pero hay alrededor de 3 m de personas que no. Por eso evaluamos una asistencia concreta, no en términos del IFE, pero vamos a acompañar a aquellos que tengan dificultades”, insistió.

Asistencia alimentaria

Arroyo precisó que “en la actualidad unas 10 M de personas reciben asistencia alimentaria en Argentina. Además de aumentar el 50% del monto de la tarjeta Alimentar vamos a reforzar la asistencia alimentaria”

Potenciar Trabajo

“15 mil personas en Corrientes están dentro del programa Potenciar Trabajo. Ellos cobran 10800 pesos. Son personas que cobran la mitad del salario mínimo, en sectores como la construcción, industria textil, gastronomía, entre otros”, explicó.

“Nuestro objetivo es transformar planes sociales en trabajo y por eso implementamos un sistema para que puedan acceder a máquinas y herramientas. Hablamos de capitalizar a quienes ya tienen una actividad para acceder a las herramientas, pero además capacitamos a quienes se inician en una actividad. O sea tienen un salario mínimo, se capacita y recibe herramientas. Y son monotributistas sociales”, detalló Arroyo

