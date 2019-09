Una de las listas que presentó nombres un día antes del cierre de listas, fue el espacio de “Unidad Esquinense” con Raúl Dal Lago como candidato a concejal en primer término, quien en los estudios de Radio Más, “La Mañana de Noticias” habló sobre su candidatura que se da por primera vez y las expectativas para las elecciones municipales en el mes de octubre.

Este espacio político no pudo acordar con otros sectores del justicialismo local, sin embargo, la esencia de “Frente de Todos” se mantiene firme, según la palabra del candidato, yendo a las elecciones con boleta corta y asegurando que los menores de 16 años también votan para los cargos a concejal.

“veo que nos va a favorecer, y si bien es un perjuicio para muchos, Fernández-Fernández va a sacar un gran número de votos. Podemos cosechar bastantes descontentos con el gobierno municipal por todo lo que hicieron en la gestión, como el despido de empleados” y continuó “vamos solo a elecciones locales, así que aquel que lo vote a Macri también puede sacar la boleta por no estar de acuerdo con el segundo o tercer candidato de Cambiemos y poner la nuestra. Como grupo apoyamos a la formula Fernández-Fernández, pero no un limitante”, expuso Dal Lago.

También, durante el dialogo, el dirigente defendió los nombres que componen la lista y manifestó que “hay una forma de hacer política que es a través del contacto con la gente. No tengo posibilidades de sentarme a discutir con otros candidatos porque no los veo en contacto con la gente. Me hago cargo de esto que digo”.-