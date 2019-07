Daiana Fernández: “Por advertir que en la escuela N° 405 había roedores (Ratas), me sacaron la cantina”

La Escuela N°405 de Pueblo Libertador estuvo con la situación de presentar malas condiciones de higiene y desinfección, generando de esta forma, molestias e inquietudes por parte de los padres de los alumnos de dicho establecimiento.

Los problemas, al principio, se limitaban a la cuestión pero, más adelante, empezaron a llegar otros de tipo interpersonal entre autoridades y padres.

Entre las personas que manifestaban, de cierto modo, reclamos para mejoras y soluciones, se encontraba la propietaria de la cantina escolar, Daiana Fernández, quien dialogó con el equipo de “La Mañana de Noticias” para contarnos más sobre los problemas que atravesó desde su lugar de trabajo.

Daiana y su familia llegaron desde Buenos Aires y desde el primer momento decidieron trabajar en el establecimiento, donde, una vez adentro, “empezamos a ver un montón de irregularidades y a notar la presencia de ratas”, además de encontrar poca disposición de los directivos al ser planteados en busca de soluciones.

De esta manera, poco a poco, sosteniendo las posturas que diferían con las de las autoridades, la propietaria comenzó a ser cuestionada por la portación de la cantina escolar, siendo reemplazada sorpresivamente en su lugar de trabajo.

“No estábamos gratis en la escuela. Cuando pusimos la cantina pensamos con que cosas podíamos ayudar al establecimiento, no solo es un bien para nosotros. La escuela no cuenta con espacio físico para poner un kiosco, por lo que pensamos que no nos podría cobrar un alquiler estando dentro del comedor, colaborando con pan o cebolla y gas. Tampoco estábamos de intrusos dentro de la escuela. Yo lo sentí personal” expresó Daiana.

Ante esto, los vecinos que conocieron la situación llegaron a molestarse, acompañando a la mujer en el sentimiento de indignación.

“No quiero ir en contra de la institución, pero no me dieron tiempo de presentar lo solicitado. Lo sentí personal”, remarcó.

Por ahora, Daiana se encuentra en la vereda de la escuela con una mesa y los alimentos que tenía en la cantina, pero, como ella aseguró, es por tiempo indefinido.