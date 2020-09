Las prácticas deportivas en clubes ya están habilitadas en algunas localidades de la provincia, como es el caso del Club Belgrano de Curuzú Cuatía, donde se reabre la escuelita de básquet.

En comunicación telefónica con el profesor responsable, Cesar Insaurralde, hablamos sobre esta flexibilización que fue tan esperada por muchos jóvenes, el retomar la actividad.

“En esta situación no es fácil ir dando los pasos. Por suerte Curuzú no cuenta con ningún caso hasta el momento y eso habla del buen trabajo que se hace a nivel municipal. Por eso se da el lugar a estos pasos. Se empezó a hacer las pruebas piloto y se tiene en cuenta la distancia y la cantidad de personas. Todavía no se habilita la práctica con pelotas en el futbol. En el básquet hay mas chances, se está viendo que cada chico use una pelota cada uno para respetar el protocolo sanitario” afirmó el profesor a inicios del dialogo, remarcando el seguimiento de medidas establecidas que permiten esta autorización en el área deportiva.

La organización para estas llevar adelante nuevamente estas prácticas se programó 2 veces por semana con cinco (5) chicos por mitad de cancha en turnos de 1 hora. El método es rotativo.

“Escuelita de mini básquet empieza el lunes. Tiene un protocolo similar y vamos a tener mucho cuidado en ello” comentó Insaurralde y agregó “acá se está trabajando muy bien, aunque no son muchas las cosas autorizadas. Se está avanzando de a poco, uno siempre quiere más, pero creo que la intendencia lo está llevando muy bien. Creo que es importante la ayuda municipal, son muchos los que estamos con este problema, en el deporte en general”, finalizando con el contacto en La Mañana de Noticias.