El Secretario de Hacienda, CPN Cristian Olivetti en contracto con TN Esquina habla sobre el rechazo del Concejo Deliberante al Balance 2017. Dijo: “Nosotros estamos con el Presupuesto 2018. Lo que si nos solicita el concejo es que arbitremos todas las medidas necesarias para solicitar el Tribunal de Cuentas que llegue a auditar lo más antes posible el Balance 2017 y una de las causales del rechazo que indica el Concejo es que todavía no ejerció el control técnico sobre ese balance. Recién está terminando el año 2016”.

“Lo que la auditoria lo que te indica es que si el Balance refleja o no razonablemente la realidad. Lo que la auditoria hace es una observación. El Tribunal de Cuentas no te rechaza nada, solo te observa, por eso es importante lograr que l Auditoria vaya al día con la gestión, porque si encuentra desvíos y se puede corregir en el mismo ejercicio que se lo observa. De lo contrario no tiene sentido que se audite dos años tarde”.

En lo referente al reintegro de ART “Es un error administrativo contable que se sucedió en aquél momento que eso te repercute en el saldo de la caja que habría que tener al 10 de diciembre del año 2017, entonces se traduce en un faltante de dinero físico. Por un error técnico termina faltndo dinero físico”.