Tras algunos comentarios del concejal Juan Lotero con respecto a supuestas faltas e irregularidades de informes y montos de la obra de Extensión de la Costanera Norte de la localidad, dada por la gestión actual, el contador Cristian Olivetti, secretario de Hacienda de la Municipalidad, habló en La Mañana de Noticias para aclarar algunos puntos.

“En su momento, el concejal hizo un pedido de informe y se le contesto con el monto en donde se le explica que es un acumulado del año. La primera factura que hay de la obra tiene fecha del 13 de enero, evidentemente es difícil de entender para el que es un acumulado, como pasa con un montón de compras. Dentro de esos 9 millones entran muchos proveedores de la ciudad que, si damos la razón y no hay acumulado, ningún proveedor superó el monto, entonces tampoco habría que hacer una licitación. Hay que entender como se lleva a cabo la obra, el proyecto fue presentado por la arquitecta Dlutowski junto al secretario de Obras Públicas, es un proyecto que se elevó a la nación, buscando la financiación que incluye pavimentación, iluminación de ese sector. Esta obra se lleva a cabo con influencias de factores climáticos. La obra empezó en una época de coronavirus y no se puede hacer licitación pública de un proyecto que no se sabe de cuanto iba a ser. A Lotero le hace falta mucha gestión, no tiene idea de lo que es” explicó el contador y continuó “todo lo que se lleva gastado desde enero hasta ahora se hizo con el punto extra e la coparticipación provincial, lo que se debe rendir a provincia de manera semestral. La verdad que empezar de hablar de todo esto no sirve. Al margen de esto, la gente tiene que saber que el monto es de un acumulado del año, si es así, me tendría que denunciar por la licitación de muchas compras. Si no le convence los informes no me interesa, puede ir y denunciar lo que quiera. En el pedido de informa hay muchas ordenes de compras desde enero hasta octubre, y en la secretaria de Hacienda pueden venir y ver los informes o comprobantes. Hablar de que no hay facturas es tener desconocimiento de cómo se lleva adelante una gestión. Si Lotero quiere los informes puede venir a verlos”.