Durante este último fin de semana se llevo a cabo en la ciudad de La Paz, Entre Ríos, el 36° Triathlón. La competencia comprende 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo. Cristian Esquenon, fue uno de los representantes de la ciudad de Esquina en dicha competencia obteniendo el 4to lugar en el podio.

El deportista dparticipó por primera vez en este tipo de competición y asegura que no se imaginaba llegar al 4to puesto. Esquenon relata su paso el Triatlón diciendo “Siempre me crie con la idea de que era algo imposible de realizar, porque en la competencia hay atletas de elite. Luego conocí la experiencia de mi primo, Matías Romero Esquenon, se entrenó durante un año y compitió. Desde ese momento me puse a entrenar siete días a la semana. Los entrenamientos se intensifican y es necesario acompañarlos con alimentación saludable.”

“Llegue a pensar que no lo iba a lograr.” Comentó. Además, dejó un mensaje para los atletas, dijo “Les digo a todos los atletas que nada es imposible, vi personas de 75 años corriendo en el triathlón, personas con capacidades diferentes. Uno puede ante un suceso trágico de la vida buscar excusas para no hacerlo o buscar una disciplina para alcanzar sus metas.”