Cristian Corona, Pte. de E.F.B.C. “Una lástima la gente que no apoyó que no fue. A pesar de eso fue una hermosa noche para Yasí Berá”.

Cristian Corona, Presidente de Esquina Foot Ball club habló sobre la coronación de las Reinas de Comparsas en TN Esquina y dijo: “La verdad que las expectativas que teníamos eran muy lindas, estábamos muy motivados por el baile, con la colaboración hacia la organización de la comisión de Carnavales, durante la mañana y la siesta estuvimos reunidos para ver qué hacía el tiempo, despues se abrió un poco y se puso linda la tarde. Estábamos todos contentos, porque teníamos la propuesta de suspensión para el día siguiente o ir a Morocha esa misma noche. Nosotros queríamos quedarnos allí por el show que había contratado José Fernández Codazzi a nuestra reina, a su señora. En realidad era un lindo show para Esquina para el baile coronación. Eso era lo que yo le quería explicar a los otros dirigentes y a los organizadores, que no podíamos perder ese show con toda la plata invertida. Se pudo hacer el baile, una lástima la gente que no apoyó que no fue. A pesar de eso fue una hermosa noche para Yasí Berá”.

“No me gustó la parte donde se estaba luciendo los fuegos artificiales de Yasí Berá y ponen la marcha de Carú Curá, eso es algo que no se debe hacer. Era obvio que alguien le dijo al chico del DJ que la corte con el Show que estaba tan lindo. Era un show de tres o cuatro minutos. Eso es algo que no debería pasar. Yo respeto muchísimo todo. Eso es lo que yo percibí esa noche. Puede haber fallas de protocolo que son secundarias. Se puede mejorar. Hacer la coronación despues de cada banderazo y pasar una linda noche”.