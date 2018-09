Cristian Corona, Pte de EFBC: “El sábado a 21 hs en cancha de Santa Rita E.F.B.C. Vs San Lorenzo de Saladas

El Presidente de Esquina Foot Ball Club, Cristian corona habla del primer encuentro de Basquetbol. En contacto con TN Esquina dijo: “Preparándonos con mucha ansiedad, con muchos nervios. La sub Comisión de Básquet vendiendo entradas anticipadas, haciendo la publicidad callejera más que nada para invitar a la gente que vaya a apoyar a nuestro básquet de esquina, porque en definitiva nosotros estamos representando a nuestro básquet de Esquina. Invitamos a toda la ciudad de Esquina a estos encuentros”.

“El año pasado en el Provincial 2017 no la pasamos muy bien con el tema económico porque todos los partidos de local teníamos pérdidas. No iba la gente, no apoyaba. Obviamente las mesas técnicas son muy caras, los viáticos de los árbitros, también hay que pagarlos”. Ojalá que mañana se arranque bien y que mejoremos lo del año pasado. Ahora con el grupo más unido, más relajado, con los dos títulos conseguidos, creo que con los refuerzos tendría que mejorar muchísimo respecto del juego y al goleo también“.

“En cuanto a la cancha todos te preguntan. Está trancado por la no llegada de las jirafas. Estamos adelantando en todo lo que podemos mientras, pero lo más importante es la llegada de las jirafas. Por ahora creo que es colaboración de Santa Rita de prestarnos la cancha, es decir no nos sale ningún costo y por ello agradecemos infinitamente a María Inés Fernández que es su presidente”.

“Recordamos entonces el sábado a 21 hs en cancha de Santa Rita, la entrada ya se puede adquirir en un quisco frente a la municipalidad, yo también los tengo. Anticipadas 50 pesos o dos por 70 pesos para acompañarnos mañana. Los refuerzos son: Román Talotti que es de Esquina, de Sacachispas, Sebastián Benítez y a Horacio Piaggio que vienen de Bella Vista”.