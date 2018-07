El Presidente de EFBC, Cristian Corona habla con TN Esquina sobre la llegada del Parquet a la institución: Dijo: “Muy contentos por recibir por primera vez en la historia del club el piso de parquet tan ansiado, tan soñado. Imagínate l alegría del pueblo rojinegro. Es un logro que le viene bien al deporte para tener instalaciones como se merece el club y al servicio de toda la comunidad. Hay muchos eventos que se pueden realizar en la cancha de parquet”.

“No hay palabras para agradecer a esta comisión que desde el primer día nos pusimos en marcha para lograr todo lo que se está logrando en el club. Y fundamentalmente nos pusimos como norte el parquet que venía hace muchos años varados, porque por ahí las gestiones anteriores no se responsabilizaban en lo que había que hacer en el club para que el parquet pudiera venir: desagües nuevos, canaletas nuevas. El ex Gobernador en persona me dijo que si no solucionábamos ese problema no íbamos a tener nunca el parquet”.

“Agradecemos también enormemente las gestiones realizadas a la Diputada María Eugenia Mancini y desde luego al Señor Gobernador, Dr. Gustavo Valdés. Los trabajos se comenzaron a hacer en el mes de Noviembre y pudimos hacer que desaparecieran las goteras. Ahora hay que cuidarlo y es una felicidad enorme de la comisión por tan importante logro. Y apenas bajamos el parquet ya comenzamos a trabajar”