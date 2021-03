Debido a la falta de prácticas y entrenamientos de fútbol por la situación epidemiológica que se vive hace más de un año, algunos clubes de la localidad aprovechan el tiempo para poner en condiciones las canchas hasta que vuelvan las actividades.

El presidente de Esquina Football Club, Cristian Corona, comentó acerca de los trabajos que se llevan a cabo en el estadio del club.

“Es una pena lo que estamos pasando, el no poder hacer actividades deportivas. Esta situación nos afecta a todos, no es nada fácil. Lo único que nos queda hacer por ahora es poner y mantener las condiciones en la cancha con el corte de césped, pintura, limpieza de vestuarios y ahora estamos instalando el sistema de riego y los tableros. Hay que tratar de mantener la cancha y no dejar pasar ni una semana porque se deteriora”, expresó Corona.

“La cancha de Football tiene un piso formado con varias tierras. La parte de la cancha de Sportiva tiene una tierra mas arenosa y blanda en donde se pueden hacer pozos, y nosotros, para evitar eso, el año pasado llevábamos con el canchero césped para arreglar dos áreas de la cancha y quedó mucho mejor. Ahora nos toca trabajar en la parte de tribunas porque es una parte muy arenosa y cuando empiecen los entrenamientos se va a complicar, es difícil tratar esa parte” señaló.

“Coincido en lo que dijo el presidente de la liga, creo que tenemos que reunirnos los presidentes de clubes y elaborar un protocolo para tratar de que vuelvan las prácticas, es preocupante y es algo importante para los chicos. Esta actividad deportiva es al aire libre y se podría habilitar, con un protocolo podría realizarse perfectamente” agregó Cristian.

Por otra parte, aseguró “con la última visita del gobernador a Esquina, le planteamos sobre el pedido que venimos haciendo desde hace tiempo que es la iluminación de la cancha de fútbol, en ese momento me prometió que nos la daría. Nosotros mandamos toda la documentación que se requería y todavía estamos en espera de una respuesta, somos el único club que no tiene iluminación en su cancha, yo insisto en esto y espero que llegue a salir porque es una obra importantísima”.