Crimen pasional: La trama secreta del homicidio que conmocionó a todo Corrientes

Miguel Ángel Falcione es el único detenido por el homicidio de Mario Bardessono, ocurrido en el estacionamiento de un supermercado céntrico. Ambos eran ex compañeros de trabajo del Banco de Corrientes y se habla de un “triángulo amoroso” que desencadenó la tragedia.

Desde conocido el hecho, desde la Policía de Corrientes informaron que no había sido una cuestión de inseguridad, ni un homicidio en ocasión de robo. La víctima, Mario Bardessono, tenía sus pertenencias intactas, billetera completa y todos los productos que había comprado en el supermercado.

El supuesto homicida, Miguel Ángel Falcione, trabajaba hace unos años en el Banco de Corrientes y luego pasó a la Secretaria de Información Parlamentaria del Concejo Deliberante.

Bardessono trabajaba en dicha entidad bancaria; era empleado desde hace más de 30 años y de allí conocía a su supuesto asesino. “Creemos que fue un crimen pasional”, dijo el Ministro de Seguridad Juan José López Desimoni en Sudamericana.

Tras presentarse voluntariamente en la comisaría Primera, Falcione solicitó que el Dr. Hermindo González sea su representante legal. “Lo noté sereno y cuando me vio hizo un gesto de esperanza ante mi llegada”, dijo el letrado en este medio. “Desconozco si mi defendido se declaró autor del hecho, a mí no me manifestó nada”, aclaró.

Falcione y Bardessono se conocieron en el Banco. Ambos eran compañeros de trabajo y un supuesto “triángulo amoroso” habría sido el desencadenante de terrible hecho.

