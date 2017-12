CPN: Cristian Olivetti, Cuentas bancarias en rojo, y proveedores que todavía no pueden cobrar su cheque

El Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Esquina Cristian Olivetti, en contacto con TN Esquina, asegura que el municipio no fue recibido en muy buenas condiciones, sobre todo en lo que respecta a las condiciones económico-financieras, también se refiere a aquellos trabajadores que no han podido cobrar sus respectivos sueldos, a raíz de esto, explica: “Tenemos una situación crítica en las cuentas bancarias, cheques que están pendiente de cobro y no hay fondos, así como también muchas cuentas todavía a pagarse de las cuales no están los cheques emitidos; desde el punto de vista financiero ese es el contexto en el que nos encontramos, se debe tener en cuenta también que hoy se cumple nuestro 4to día de gestión y aunque estamos mejor que el primer día, con el transcurso de los días veremos cómo nos iremos arreglando sobre todo con respecto a esta situación, por el momento se le está explicando a la gente que llega con el cheque sin fondo cuál es la situación, todos comprenden, tenemos mucha fe y vamos a estar gestionando para que todo esto se solucione. Solo queremos decirle a la gente que no se preocupe, porque de cobrar, van a cobrar; por eso les pedimos que se acerquen para poder explicarles de la situación.”

Con respecto al cobro de los proveedores que se encuentran con cheques que no tienen fondos, dice: “Eso está sucediendo desde el lunes, además tenemos el dato de todos los cheques que están listos para ingresar al banco, algunos logran cobrar pero es muy limitado en relación con los cheques que están esperando a ser cobrados. Según el balance de tesorería del 10 de diciembre el fondo con el que ingresamos es de $14.185,27, ese monto representa nuestro total de fondos disponibles y la cuenta del Banco Provincia del día lunes tenia disponible un monto de $1.400 y en la recaudación diaria de la parte municipal el monto es de $30.000, estos son los números con los que nos encontramos.

“Además de los cheques liberados que hay circulando en la calle también hay una suma importante de dinero en cheques rotos, es evidente el por qué de los mismos, todos los cheques tienen fecha entre el 5,6 y 7 de diciembre, por lo que si estos cheques ingresaban a querer cobrarse esos días no había fondos disponibles en el banco, entonces no los entregaron, de manera que, así como vienen los proveedores con sus cheques rechazados, viene otros proveedores que sabían la fecha en que sus cheques estaban listos y no se los entregaron, estos cheques son los que están rotos.”

“En conclusión, el municipio esta complicado financieramente; lo que pasó fue que se giraron más cheques de los fondos que hay, se gastó más de lo que había. No podemos asegurar bien cuándo se mejorará esta situación pero vamos a hacer todo lo posible porque se solucione rápido.” Concluyó el Contador, Cristian Olivetti.