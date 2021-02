“Richard” Zaragoza dialogó con La Mañana de Noticias para contarnos sobre su estado de salud y el de su familia, luego de haber obtenido un resultado positivo en Covid.

“Di positivo en Covid esta mañana, cuya prueba realice porque me alertó que mi mujer tenía un dolor en el pecho hace unos días atrás, yo también tenía como un estado de alergia poco común y más aún llamó la atención cuando mi hijo me dijo que sentía que le picaba la garganta. Me dirigí hasta la Dra. Pamela Dalmaso, quien me atendió muy bien a pesar de que presentábamos todos los síntomas, y luego de las pruebas resulté positivo” contaba Richard, afirmando desconocer el origen de su contagio.

“La verdad no tuve contacto estrecho con algún positivo como para tener la certeza del contagio. Sinceramente, supongo que fue por la plaza, porque ni siquiera fui al cajero, y en la cena show y en la competencia de la Fiesta del Pacú fuimos muy cautos. La verdad no encuentro explicación” agregó.

“Mucha gente me está llamando y se está solidarizando. Quiero llevarles tranquilidad a todos. Esto está pasando a muchos y me parece que la forma correcta y responsable de darlo a conocer es por uno mismo” expresó el colega, recomendando a la población no descuidarse y finalizando con la comunicación.

Richard, su familia y amigos cercanos se encuentran en aislamiento y bajo un buen estado de salud que promete pronta evolución.