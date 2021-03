Ante algunos informes que se difunden desde un medio provincial, poniendo en juicio la realización de la Fiesta Nacional del Pacú como principal fuente de contagios en la localidad de Esquina, el participante ganador del torneo, Ricardo Zaragoza, quien hace pocos días dio positivo en Covid junto a su entorno familiar, aclaró algunos puntos que lo dejaron en una posición que atentó a la salud pública.

En comunicación telefónica, Ricardo Zaragoza dijo “ya estamos bien junto a mi familia. Estamos en casa pasando los días con síntomas ya muy leves. Sinceramente, me duele mucho que haya gente que sea dañina, los informes que salieron a nivel provincial fueron pasados desde Esquina y los pasó desde una postura dañina, política, que nada tiene que ver con mi salud y lo que pasó en la Fiesta del Pacú. No sé de quién habrá salido esto, pero fue muy bajo y de cuarta el informe. Quiero llevarle tranquilidad a la gente de Esquina, de todos mis contactos estrechos que, no fueron más de 12 personas, solo 1 se contagió, ni siquiera mi mujer que vive conmigo tiene positivo en covid. Yo me cuidé mucho, justamente por mi trabajo, porque yo circulo casi todo el día por la calle y duele mucho que presenten un informe en donde dice que por medio de mi contagio se produjeron muchos más. Hay gente que puede generar daños, como este tipo de informes que circulan”.

Asimismo, Ricardo sostuvo “la gente de Esquina me conoce y sabe a lo que me dedico, también sabe la forma en que lo hago. No voy a tomar medidas al respecto, solo quise aclarar. De mis compañeros con los que competí en la fiesta ninguno dio positivo, se hisoparon, también mi familia y la verdad, no se contagiaron. Fui muy responsable como ya lo dije anteriormente. Yo no me contagie en la cena del pacú, ni tampoco propague el virus.

Durante la competencia y la cena cada uno tuvo responsabilidad del cuidado de uno mismo. Nosotros, quienes trabajamos en medios de comunicación tenemos la responsabilidad de llevar tranquilidad a la gente por medio de información real, no se puede andar difundiendo cualquier cosa, en esta situación no podemos poner responsables políticos y meter a un pescador en esa política barata, me parece injusto” y finalizaba con la comunicación, dejando en claro su postura al respecto.