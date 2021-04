Luego de haber pasado dificultades en la salud por Covid 19, Arquímedes “Quimi” Tognola se recuperó y compartió su testimonio, agradeciendo a los profesionales de la salud del Hospital de Campaña, el Hospital San Roque, distintos agentes de la salud pública y amigos que estuvieron a disposición en estos momentos.

A través de La Mañana de Noticias, Quimi Tognola expresó “Es algo muy fuerte estar ahí dentro y ver que algo tan común para muchos que es la finitud de la muerte, vivimos como si nunca fuéramos a morir y cuando te toca estar ahí dentro de esos lugares ves que se libra una batalla. Uno reflexiona y repiensa tantas cosas, al final pasamos la vida luchando por los conceptos de aquello que uno cree, por sus convicciones, por sus creencias y, resulta que lo último que te queda allí son los afectos. Uno lucha desde distintos lugares creyendo que va cambiar el mundo, y a la hora de la verdad, el mundo sigue siendo el mismo. Mientras luchamos por esos ideales podemos perder el tiempo sin dedicarte a los afectos”.

“El hombre necesita de distintos aprendizajes para seguir viviendo, esto me golpeó muy fuerte. Uno tiene ideales y creencias, pero al ver a los médicos y enfermeras detrás de ese delantal blanco y máscaras, se entiende que también tiene una vida cotidiana, tiene una familia, que tiene problemas y tiene quizá un sueldo que no le alcanza para vivir, sin embargo están ahí con tanto empeño frente a la batalla y creo que la sociedad no alcanza a dimensionar, hasta yo, a veces de afuera no se ve. Esto te cambia un poco la mentalidad. En la sociedad hay buenos y malos, pero los buenos están en una batalla en primera línea. La clase política debería estar unida luchando codo a codo con esa gente para hacer un poco menos dolorosa la situación que estamos viviendo” comentó.

Asimismo, dijo “El tiempo es la única cosa de la que disponemos y no lo recuperamos, y de acuerdo a como uno lo utiliza se determina tu vida. Ahí te das cuenta que el tiempo significa mucho y a la vez significa tan poco, porque al final no se sabe cuánto nos queda. Esta experiencia es una de las que al pasarlas tomas consciencia de la dimensión. Uno aprende mucho. Estuve al lado de personas que no tenían familiares cerca y estaban allí solos”.

“Agradezco enormemente a los médicos del Hospital San Roque, al Doctor Leandro Ramírez y a mi sobrino el Doctor Juan Martin Tognola que siempre estuvieron conmigo. Me derivaron a tiempo. Hoy me quedó una secuela en el pulmón que seguramente voy a superar con el tiempo. Es un virus muy dañino, realmente. Hay personas que llegan al Hospital de Campaña y se lleva personas a las pocas horas. Yo siempre hice deportes, como sano y duermo bien, eso me ayudó un montón. Ahí hay gente que llora por las noches, gente que reza, gente que grita, y todo te va cargando, realmente ves la dimensión de las cosas”.-