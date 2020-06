Tras el mensaje que se publicó por parte del Comité de Ciudadanos Libres, algunos concejales de la localidad se vieron molestos.

En el escrito, el grupo manifestó, principalmente, el pedido de derogación del requisito solicitado por el Comité de Crisis, respecto a las listas de personas previas a reunirse en un domicilio, considerado a esta medida como “impropia” de una sociedad democrática.

Asimismo, la molestia a concejales fue provocada porque, entre otras cosas, se marcó cierta ausencia por parte de aquellos “que deben representarnos” en defensa de derechos ciudadanos.

Uno de los miembros de este comité, es Arquímedes “Quimi” Tognola, quien además forma parte del equipo de La Mañana de Noticias, en la columna de ‘Algo más queremos saber’.

“Mi objeción fue porque venía viendo un avance de tinte autoritario en las medidas que, si bien estanos en emergencia sanitaria y social, algunas no son muy sensatas. Hay incoherencia en las decisiones teniendo a mucha gente encerrada con grandes costos” expresó Quimi a inicios del diálogo y continuó “el mal manejo en esta pandemia hará que entremos en una gran crisis económica y social de los últimos años. No puedo entender que quienes salen a buscar el voto y dejarte boletas en tu casa no opinen ante estas cosas. En ninguna parte de la Constitución dice que debemos informar al Estado al momento de reunirse con amigos o familiares. No escuchan a la gente, solo se escuchan a ellos mismos”.

El enojo de los dos ediles del bloque ECO ante las palabras del Comité Ciudadano, se supuso por algunos que surgió por marcar “ciertas verdades”, que hasta el momento, no se contraponen con otras posturas. Expreso Tognola