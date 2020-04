Comunicado del Comité de Crisis contra el Dengue y Coronavirus de Esquina. En el día de la fecha en horas de la noche ingresó a esta ciudad la Sra MAVIS ETHEL MATTO DNI 18….. de nacionalidad paraguaya, con domicilio en la ciudad de Resistencia CHACO, por expresa orden del Ministro de Salud de la Provincia Dr. Ricardo Cardozo, a pesar de la negativa de este Comité, porque se advierte que la misma ha violado la cuarentena al no tener motivo justificado para circular y no tener domicilio en esta ciudad, por lo tanto no se halla encuadrada en las excepciones de los DNU del Poder Ejecutivo Nacional, asimismo siguiendo el criterio del Poder Ejecutivo Provincial respecto a las personas provenientes de la provincia del Chaco.