El Gobierno de la Provincia, tras conocer la situación epidemiológica informó que por cuarta jornada consecutiva no se produjo ningún caso de Coronavirus-COVID-19 positivo en el territorio correntino, por lo que el acumulado en esa condición se mantiene en 50 casos, mientras que 33 de ellos se recuperaron y fueron dados de alta, uno se encuentra internado en sala de Terapia Intensiva del hospital Llano, en condición clínica estable, los otros 16 estan aislados en buen estado de salud. Permanecen en aislamiento preventivo 1497 personas, a la fecha concluyeron esa condición 3222 personas. Hay un caso sospechoso internado en sala general del hospital Llano, quien se encuentra en condición clínica estable. Continúan pendientes los resultados de diez muestras enviadas al Instituto Malbrán.

El Comité de Emergencia y el Ejecutivo Provincial, consideran a la situación sanitaria actual correcta y sin existencia de circulación comunitaria del virus, por lo que ante la apertura de diferentes actividades confirmadas ayer por el gobernador Valdés, reclaman responsabilidad social para todos, y para los que tengan que salir de sus hogares, insisten en que deben hacerlo con barbijos, mantener la distancia de dos metros con otras personas, no generar aglomeraciones y cumplir con la higiene correspondiente. Consignando que está es la única manera de ir normalizando la vida de cada uno.

El dengue obliga a redoblar esfuerzos de manera permanente, en las últimas horas hubo nuevos contagios en Capital 6 casos y en el interior 2, por lo que en cada barrio de la Provincia se ejecutan distintas acciones para contener la circulación del vector.





Situación epidemiológica de

La Provincia de Corrientes

DENGUE

Se diagnostican 8 casos nuevos

TOTAL 982/ 30 CASOS DE DENGUE EN SEGUIMIENTO

RECUPERADOS 952

CAPITAL: nuevos diagnósticos 6

Total: 808

INTERIOR: 2

Total: 174

Ituzaingó: 68 casos

Santo Tomé 14

Esquina 3

Curuzú Cuatiá 4

Goya 5

Bella Vista 5

Saladas 6

San Cosme (Paso Patria) 28

Paso de los libres 2

Mercedes 2

San Luis del Palmar 3

San Carlos 4

Virasoro 22

General Paz (Itá Ibaté) 3

Empedrado 5

Han sido dadas altas 934 personas, con recomendaciones para evitar reinfecciones

Prosiguen las acciones de control vectorial, fumigación, vigilancia focal y búsqueda de febriles.

Continúan las acciones entre equipos de los municipios la provincia y la nación en barrios de capital e interior respectivamente.



CORONAVIRUS-COVID-19

No hubo casos positivos.

El acumulado de casos positivos se mantiene en 50.

33 personas se han recuperado y fueron dadas de alta.

De los casos positivos actuales, 16 se encuentran aislados y en buen estado de salud y uno se encuentra internado en Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Llano, en condición clínica estable, con el mismo el total de positivos activos es de 17.

Hay un caso sospechoso internado en sala general del hospital Llano, se encuentra en condición clínica estable.

Permanecen en aislamiento preventivo 1497 personas.

3222 personas concluyeron el asilamiento preventivo a la fecha.

Se encuentran pendientes los resultados de 10 muestras enviadas al Instituto Malbrán.