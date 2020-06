El informe epidemiológico de la Provincia ratifíca que desde los casos de la localidad de Mocoretá, detectados el pasado domingo, no se han registrado nuevos contagios de Coronavirus en Corrientes, a pesar de que el informe nacional registró el caso número 94 ayer a la noche, esto es erróneo y hoy se corregiría la cifra. De tal manera se acumulan a la fecha 93 casos positivos de los cuales 78 se han recuperado y fueron dados de alta. Hay 15 casos activos, tres de los cuales se encuentran internados, en condición clínica estable. Los otros doce se recuperan en sus domicilios y están en buen estado de salud. Se encuentran en aislamiento preventivo 1449 personas y han concluido esa condición de aislamiento 6559 personas. El dengue mantiene el nivel de contagios en Capital, no así en el interior, en el que en varias jornadas no se registraron nuevos casos. No obstante las acciones para combatir el vector se mantienen con intensidad en toda la Provincia.