Este jueves, la visita del Gobernador Valdés terminó suspendida de manera inmediata ante la noticia de que un funcionario de su gabinete dio positivo a coronavirus.

Se trata del Secretario de Deportes, Jorge Terrile, en contacto con la «Mañana de Noticias» 105.5 nos contó su situación y abordar con más detalles.

“Por ahora estoy internado en el Hospital de Campaña por una cuestión de no dejar ningún cabo suelto. Me encuentro con medicación, haciéndome estudios permanentemente y siguiendo mi evolución. Me encuentro muy bien” expresó Terrile a inicios del dialogo, sosteniendo la importancia de mantenerse prudentes ante estos casos, siendo una situación controlable a nivel provincial.

“Lo que es importante a destacar es a rapidez con la que se activan los protocolos frente a este tipo de situaciones” finalizaba Jorge Terrile, afirmando encontrarse en buen estado y bajo minucioso seguimiento médico.